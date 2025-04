video suggerito

Cosa è successo a Kean e quando torna a giocare con la Fiorentina: “Dobbiamo stargli vicino” Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro della Fiorentina prima della partita contro il Cagliari e volare a Parigi. Problemi familiari alla base di quanto accaduto. Il ds Pradè: “Speriamo che torni con la stessa fame e la stessa voglia che aveva prima”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

281 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina ha battuto il Cagliari in trasferta dopo aver rimontato l'iniziale vantaggio sardo arrivato con un gol messo a segno da Piccoli. Un successo arrivato nonostante l'assenza di Moise Kean, il bomber, l'uomo simbolo, il trascinatore che ha portato per mano la squadra di Palladino fino alla semifinale di Conference e a un passo dal quarto posto Champions in campionato. Kean ha dovuto lasciare nella giornata di ieri il ritiro della viola per motivi familiari. L'attaccante scuola Juve è volato a Parigi immediatamente e la sensazione è che sia accaduto qualcosa di grave.

Non è chiaro cosa di preciso, ma in questi casi la privacy è d'obbligo. Si tratta sicuramente di qualcosa di delicato che va oltre la sfera calcistica. Dalle parole di Daniele Pradé, ds della Fiorentina, si era infatti già capito quale fosse il quadro della situazione attuale: "Dobbiamo stagli vicino, speriamo che torni con la stessa fame e la stessa voglia che aveva prima". Parole che lasciano intendere come al momento non sia ancora ben chiaro se l'attaccante riesca a rientrare in tempo per il prossimo impegno della viola in campionato contro l'Empoli.

I festeggiamenti di Kean durante un gol in Conference.

La presenza o meno di Kean nell'undici titolare della Fiorentina è sicuramente fondamentale soprattutto alla luce del contributo dell’attaccante in questa stagione in grado di mettere a segno 17 gol in campionato, 5 in Conference League e 1 in Coppa Italia. L'attaccante infatti rappresenta un elemento chiave per l’attacco della Fiorentina. Tuttavia, al momento fornire una risposta certa è tutt’altro che semplice. La sua eventuale presenza resta in dubbio, e al momento non si conoscono al meglio i motivi della sua partenza legati sicuramente a vicende familiari.

La partenza di Kean improvvisa e il possibile forfait anche contro l'Empoli

‘La Nazione' ha sottolineato come Kean abbia lasciato il ritiro della squadra a Cagliari martedì pomeriggio, volando verso Parigi (con scalo a Peretola). Alla base dunque problemi familiari non ben specificati per lui, che è volato in Francia, dove vive la famiglia appunto. La sensazione, come scrive il quotidiano fiorentino, è che la questione potrebbe costringere il giocatore a rinunciare anche alla prossima partita, ovvero proprio il derby di domenica pomeriggio contro l'Empoli. Ma la cosa più importante in questo momento è che Kean possa superare questo momento.