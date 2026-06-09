Serena Williams torna a giocare dopo quattro anni e vince: “A casa mi stavo annoiando”

Serena Williams è tornata a giocare da professionista dopo quattro anni. In doppio con la canadese Mboko hanno superato il turno al Queen’s.

Serena Williams è tornata a giocare dopo quattro anni, lo ha fatto in doppio nel torneo del Queen's. In coppia con la canadese Mboko ha vinto. Un rientro trionfale, certo, è appena un turno. Ma tornare a giocare da professionista a 44 anni (che saranno 45 a settembre) e dopo quattro anni di stop non era affatto scontato. Chiusa l'opera con il sorriso ha parlato insieme alla sua partner, la giovane tennista canadese, classe 2006.

Serena Williams e Mboko ai quarti del Queen's

Routliffe e Melichar-Martinez non diranno molto come nomi a chi non è appassionato vero di tennis. Ma nel tabellone del torneo di doppio del Queen's queste due giocatrici occupavano la terza testa di serie. Certamente non sono state fortunata nel pescare subito Williams e Mboko. La partita è stata combattuta. In particolare nel primo set. La 23 volte vincitore Slam (in singolare) e la canadese vanno avanti di un break, ma si fanno raggiungere. Il tie-break lo vincono 7 punti a 2. Poi un set liscio, 6-2. Partita vinta.

Le parole di Serena Williams

Terminato l'incontro c'è stata una divertente intervista a bordo campo. Dove Serena Williams era davvero felice, non servivano parole per capirlo: "Per me è stato molto bello giocare con Viki. Non avevamo mai giocato insieme, è stato bello, è venuto naturale giocare con lei". Parole standard alle quali ha fatto seguito un grande sorriso quando l'intervistatrice ricorda i 25 anni di differenza tra le compagne di doppio. Serena fa un gesto simpatico e sorride.

"Non avevo niente di meglio da fare"

Mboko si limita a dire ovvietà: "Per me è stato un onore giocare con lei, un privilegio, mi sono molto divertita, sono contenta di giocare vicino a te". Poi ancora microfono per l'americana, che sarà in campo anche nel torneo di Berlino la prossima settimana. Il senso dell'umorismo di sicuro non le manca: "Perché sono qui? Forse non avevo niente di meglio da fare ed ero un po' annoiata a casa". Infine due battute sul torneo del Queen's, che gioca per la prima volta: "Non avevo mai giocato qui prima d'ora perché giocavano solo gli uomini, è un posto bellissimo per giocare, ai miei tempi non potevo farlo".