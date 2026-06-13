Inghilterra vittima di “un furto colossale”: rubati scarpini di Kane e Bellingham e le lavagne di Tuchel

Alla Nazionale inglese sono stati rubate apparecchiature di analisi, attrezzature, palloni e calzature di diversi giocatori. Coinvolti probabilmente gli stessi autisti dei mezzi durante il trasferimento dalla Florida al ritiro di Kansas City.

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"Un furto colossale", così è stato definito dalla stampa inglese e americana ciò che è accaduto nella notte italiana tra venerdì 12 e sabato 13 quando, durante un normale trasferimento da West Palm Beach, in Florida, allo Swope Soccer Village, il centro sportivo della squadra inglese in Missouri, a Kansas City dove resterà in ritiro per almeno le prossime tre settimane. Dal furgone sono stati sottratte enorme quantità di materiale, anche sensibile, come apparecchiature di analisi, lavagne tattiche di Tuchel, palloni, lettini, abbigliamento da calcio tra cui gli scarpini di Harry Kane e Judge Bellingham. La polizia ha già aperto un'indagine e arrestato due persone, si sospetta il coinvolgimento degli stessi autisti.

Perché l'Inghilterra si è trasferita dalla Florida al Missouri

Non inizia nel modo migliore il torneo iridato per l'Inghilterra di Tuchel che dovrà fare i conti con un furto avvenuto durante l'ultimo trasferimento della squadra e di tutto il materiale. La Nazionale dei Tre Leoni ha svolto il suo ritiro pre Mondiali in Florida, dove ha giocato alcune amichevoli battendo Nuova Zelanda, Costa Rica e il Miami United. Il programma prevedeva poi uno spostamento di massa verso Kansas City presso lo Swope Soccer Village, base del ritiro dove nella giornata di sabato sarebbe avvenuto il primo allenamento ufficiale in vista dell'esordio contro la Croazia il 17 giugno.

Il furto durante il viaggio: sparite le lavagne di Tuchel e gli scarpini di Kane e Bellingham

Ma cosa è stato sottratto alla Nazionale inglese? Stando alle prime conferme, sono stati rubati gli scarpini appartenenti ad alcune stelle più importanti della squadra, insieme ai palloni ufficiali del torneo e ad attrezzature di allenamento fondamentali, come riporta in dettaglio il Daily Mail: del carico rimasto arrivato allo Swope Soccer Village, ci sarebbe un solo pallone, mente le calzature di Harry Kane e Jude Bellingham sarebbero sparite. Tra le attrezzature sottratte, invece, c'erano soprattutto le apparecchiature di analisi utilizzate dallo staff tecnico sui dati dei giocatori e le lavagne tattiche del Ct Tuchel.

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Le indagini della polizia e l'intervento della FA: due fermi, sospettati gli autisti

Dunque, durante il tragitto i furgoni che trasportavano tutto il materiale sono stati svaligiati e arrivati a destinazione con ben meno carico del previsto. Il dipartimento di polizia di Kansas City, Missouri, è stato subito allertato e ha dichiarato di aver aperto una indagine: "Stiamo indagando sul furto di attrezzature da un veicolo della squadra inglese, arrivato a Kansas City questa sera" hanno confermato gli agenti, "da cui risultavano mancanti alcuni oggetti. Le indagini sono in corso." A quanto risulta dalle prime ricostruzioni, potrebbe esserci anche il coinvolgimento diretto da parte degli autisti, mentre due persone sarebbero state già poste in stato di fermo.

L’1 giugno l’Inghilterra è volata da Birmingham in Florida per la preparazione pre Mondiali che continuerà a Kansas City

La FA, la Federcalcio inglese si è attivata immediatamente, mettendosi a disposizione delle forze dell'ordine, mentre si sta lavorando per ridare alla squadra tutto il materiale necessario in tempo per riprendere regolarmente gli allenamenti e la preparazione in vista dell'esordio, che avverrà tra pochi giorni, il prossimo 17 giugno, contro la Croazia all'AT&T Stadium di Arlington, a Dallas in Texas alle 21:00 ore italiane.