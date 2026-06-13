Il Qatar conquista il suo primo storico punto ai Mondiali: Svizzera beffata in pieno recupero

Il Qatar si prende la scena in questi Mondiali conquistando il suo primo storico punto. Pareggio con la Svizzera che ha sprecato tanto e non ha chiuso la partita: finisce 1-1.

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Il Qatar guadagna il suo primo storico punto ai Mondiali dopo il pareggio con la Svizzera. Nel caldo asfissiante di Santa Clara finisce 1-1 con il Qatar che riprende la partita in extremis grazie al gol del pareggio segnato al minuto 94. Beffa per gli elvetici che pensavano di averla già chiusa con il rigore di Embolo. Nella seconda partita del girone B dunque tutte e quattro le squadre sono ferme a un punto dopo il pareggio col medesimo risultato di Canada e Bosnia.

Un momento della partita tra Svizzera e Qatar.

Il rigore di Embolo chiude il primo tempo con il vantaggio della Svizzera

Sono stati 45 minuti divertenti quelli tra Qatar e Svizzera. In campo è stato dominio degli elvetici che comunque rischiano in due occasioni, entrambe con Edmilson che sfiora il pareggio. La Svizzera ha effettuato ben 14 tiri ma un super Abunada ha permesso al Qatar di chiudere la prima frazione sotto solo di un gol. E pensare che a inizio partita un errore di Akanji ha spianato la squadra a Edmilson che si ritrova davanti al portiere ma calcia male. Kobel se la ritrova in mezzo alle gambe. Da quel momento in poi la Svizzera non si ferma più e cerca in più occasioni la via del gol.

Ndoye ci prova due volte, nella seconda per lui è praticamente un rigore in movimento. Lasciato solissimo in area di rigore e ben trovato da Rodriguez con un cross dalla linea di fondo, calcia alto. E così dopo 13 minuti di gioco ecco arrivare la svolta del primo tempo: Abunada travolge in uscita Freuler bravo ad anticipare il portiere nonostante il Var stesse guardando un eventuale posizione di fuorigioco. Embolo dal dischetto non sbaglia. La Svizzera continua il pressing sulla difesa del Qatar con una quantità impressionante di tari ma il raddoppio non arriva. Il Qatar si difende come può con diverse occasioni create anche da Edmilson che va ancora vicino al gol. La prima frazione si chiude 0-1.

Il gol del Qatar nel finale.

Il Qatar beffa nel finale la Svizzera che la butta via

Nella ripresa cambia poco e la Svizzera continua il suo pressing alla ricerca del gol del raddoppio. Missile terra-aria di Xhaka da 20 metri: Abunada la vede all'ultimo ma per sua fortuna il tiro finisce di poco sopra la traversa. La Svizzera costruisce ancora tantissime occasioni da gol con Vargas, Zakaria, e non solo, ma il raddoppio non arriva. Qualche tentativo del Qatar che ha tentato anche di alzare il baricentro con Afif che sulla fascia cerca di rendersi pericoloso ma senza fortuna. A 15 minuti dal termine della partita la Svizzera ha l'occasione ghiotta di fare il 2-0 ma Vargas sbaglia tuttto.

Vargas a tu per tu con Abunada tira forte ma non abbastanza angolato per battere il portiere del Qatar. Ma la Svizzera ha ancora la possibilità di segnare ancora. Manzambi fa una super imbucata per Embolo che colpisce l'esterno della rete con un tiro rasoterra dando l'illusione del gol al pubblico. Di Embolo e Afif ancora le occasioni migliori per il raddoppio e per il pareggio, ma nel caso del Qatar a evitare il gol è stato Kobel che para la conclusione di Afif sicuramente più pericoloso da sinistra.

Ma il Qatar ha iniziato a crederci e la Svizzera ha un po' mollato e così nel finale ecco arrivare la beffa dopo le tante occasioni sprecate dagli elvetici. Sul cross di Al Amin ci arriva Khoukhi che non perdona con un grande colpo di testa che batte Kobel e fa guadagnare al Qatar il suo primo storico punto ai Mondiali.