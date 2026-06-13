La FIFA spiega gli spalti semi vuoti ai Mondiali: “I tifosi col biglietto stavano nei corridoi”

La FIFA ha risposto alle accuse di aver mentito sugli spettatori presenti ad assistere a Corea del Sud-Cechia gonfiandone il numero.

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La FIFA ha fornito una motivazione alquanto bizzarra per lo spettacolo desolante degli spalti semi vuoti dello stadio Akron di Guadalajara, in Messico, in occasione della partita del primo turno dei Mondiali 2026 vinta dalla Corea del Sud sulla Cechia. L'ente presieduto da Infantino è stato ‘costretto' a dare una spiegazione ufficiale, visto che era stato accusato di mentire spudoratamente sul numero degli spettatori presenti. La FIFA ha dunque affermato che le ampie zone di posti vuoti diventate virali sui social, con annesse critiche alla politica dei prezzi applicata, erano dovute al fatto che i tifosi erano rimasti in piedi nei corridoi.

Lo stadio di Guadalajara semi vuoto per Corea del Sud-Cechia

Detto che parliamo di migliaia di posti vuoti e che non lo sono stati per qualche minuto ma per l'intera durata della partita, la toppa sembra peggio del buco. La FIFA aveva annunciato la presenza sulle tribune di 44.985 spettatori per Corea del Sud-Cechia, ovvero solo 679 in meno rispetto alla capienza dichiarata dello stadio (45.664 posti). Un'affermazione contraddetta – e non di poco – dalle impietose riprese televisive.

La vicenda aveva rilanciato le polemiche sui costi molto alti dei biglietti, ulteriormente lievitati in seguito ai ‘prezzi dinamici' (che variano in base alla domanda) e al mercato secondario di rivendita. Ebbene, secondo la FIFA, a Guadalajara c'era davvero il quasi tutto esaurito, solo che i tifosi avevano preferito guardare il match dai corridoi dello stadio piuttosto che occupare i posti per cui avevano profumatamente pagato…

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La spiegazione della FIFA: "Tifosi visti in piedi nei corridoi anziché stare seduti ai loro posti"

"Le cifre ufficiali di affluenza riflettono il numero di biglietti scansionati e di spettatori presenti all'interno del perimetro dello stadio, e non valutazioni visive dell'occupazione dei posti in un dato momento della partita – recita la nota – La FIFA collabora strettamente con le autorità degli stadi e con i team addetti alla vendita dei biglietti per garantire che tutte le cifre pubblicate siano basate su dati operativi verificati. Si precisa che, durante la partita di ieri sera a Guadalajara, diversi tifosi muniti di biglietto sono stati visti in piedi nei corridoi anziché rimanere seduti nei posti loro assegnati per tutta la durata della partita".

Peraltro c'erano parecchi posti visibilmente vuoti anche al BMO Field di Toronto per Canada-Bosnia, e anche in questo caso la FIFA ha annunciato una presenza di spettatori quasi pari alla capienza dello stadio: 43.002 contro 43.036. È chiaro che qualcosa non torna, pur volendo collocare qualche spettatore nei corridoi degli impianti…