Quanto costano i biglietti dei Mondiali 2026: i prezzi stanno schizzando sul mercato secondario

I biglietti dei Mondiali di calcio 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico sono stati oggetto di polemiche a causa del costo elevatissimo.

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Il Mondiale più grande di sempre. 48 squadre in campo, tre nazioni differenti (Canada, Messico e Stati Uniti). Ma quello del 2026 sarà anche il Mondiale di calcio più esoso di sempre. Bisognerà sborsare moltissimi soldi per vedere le partite in programma tra l'11 giugno e il 19 luglio. I costi per la finale sono enormi, ma giganteschi sono quelli della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, in programma giovedì 11, soprattutto nel mercato secondario, quello che è sotto l'egida della FIFA stessa.

Già per i gironi si superano i 1000 euro per i biglietti dei Mondiali

I costi dei biglietti per i Mondiali 2026 hanno scatenato polemiche enormi. Perché sono tra i più alti di sempre per i Mondiali. La FIFA, va detto subito, usa un sistema di prezzi dinamici, che cambiano in base alla domanda e varia anche in base all'incontro. Quelli della fase a girone costano meno rispetto all'eliminazione diretta, eccezion fatta per la gara inaugurale.

In realtà c'erano per alcune partite della fase a girone biglietti da 60 dollari, ma con accessi limitatissimi. Quasi tutti i biglietti, residui, superano almeno i 300 dollari (260 euro) per i gironi e i 1000 dollari (quasi 900 euro) per le partite delle nazionali principali.

La FIFA ha alzato in media il costo dei biglietti del 34 percento

L'aumento è enorme rispetto anche ai Mondiali del Qatar, disputati quattro anni fa. Le polemiche montano perché la FIFA dopo aver iniziato a vendere i biglietti ha introdotto la categorie premium ed ha alzato i prezzi medi dal 34% su oltre 90 partite. Il procuratore generale di New York ha aperto un'inchiesta per i prezzi artificialmente gonfiati e pratiche scorrette. Appassionati europei e sudamericani hanno protestato a gran voce per questi prezzi che rendono l'evento solo per ricchi.

L'algoritmo che usa la FIFA per i biglietti dei Mondiali

Dunque niente listini fissi per i biglietti, ma tariffe dettate dall'algoritmo della domanda e dell'offerta, un modello che esiste già per i concerti e che nel calcio però è piuttosto estremo. Più c'è voglia di vedere dal vivo un determinato incontro più il prezzo sale. Per Messico-Sudafrica che aprirà il Mondiale il posto più caro ha toccato il costo record di 14 mila dollari. Quello standard (categoria 3) è superiore ai duemila dollari. Va da sé i prezzi per la finale saranno davvero per eletti, con il muro dei 17.500 dollari già superato, che in euro sono 15.500!

Come acquistare i biglietti dei Mondiali 2026

Nonostante il prezzo elevatissimo dei biglietti, oggi pare che la disponibilità residua è già ai minimi storici. Per acquistarli in prevendita c'erano anche le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l'Early Ticket Draw e l'estrazione post-sorteggio e si sono concluse. Di richieste ne sono arrivate 500 milioni. Dall'1 aprile niente lotteria, ma vendita last minuti con i biglietti assegnati in base all'ordine di arrivo con conferma immediata.

Il costo minimo dei biglietti residui al 9 giugno delle partite in programma a New York.

Il mercato ufficiale di rivendita per i biglietti dei Mondiali

Attivo, però, anche il mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti. Per acquistare i biglietti dal portale FIFA è necessario un ID registrato. Per chi cerca biglietti per incontri sold out ci sono i siti di rivendita. Il Mercato di rivendita e scambio FIFA è l'unica piattaforma ufficiale per i trasferimenti tra tifosi. Il FIFA Resale Marketplace è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato aperto il 2 aprile – sito accessibile da residenti americani e canadesi e internazionali, ma non dai residenti in Messico che ne hanno un altro. Ed è qui che i biglietti stanno raggiungendo cifre folli. La domanda è altissima e la richiesta è limitata. Servono almeno duemila dollari (circa 1700 euro) per acquistarne uno.

Su rivenditori terzi, su altre piattaforme come StubHub, SeatGeek, Ticketmaster, i biglietti sono altrettanto in rivendita e i prezzi sono ancora molto più alti. Ma in questo caso bisogna anche controllare che il venditore utilizzi la funzione ufficiale di trasferimento FIFA per passare il biglietto a un'altra persona.

I costi esagerati delle Suite private per vedere i Mondiali

Ora per alcune partite già le suite non ci sono più. Per alcune invece c'è ancora la possibilità di investire dei soldi. Le suite di lusso per partite come Haiti-Scozia, Panama-Inghilterra e Francia-Senegal, sono ancora acquistabili. Certo sono cifre blu. Per Haiti-Scozia servono 129 mila dollari, che al cambio fanno 112 mila euro. Chiaramente non sono a persona. Ma danno diritto in questo caso a 24 biglietti. Quindi calcolatrice alla mano comunque è tantissimo. Si vive un'esperienza unica, premium, con champagne all'arrivo, cucina di altissimo livello, cocktail, bagno privato, lounge climatizzata, TV, regali commemorativi, parcheggio VIP e la possibilità di vedere da vicinissimo e in modo unico le partite dei Mondiali 2026.

Il costo dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026