Pioli lascia l'Al-Nassr dopo una sola stagione, tornerà in Italia: lo aspetta la Fiorentina Dopo una sola deludente stagione Pioli saluta l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed è pronto a ritornare in Italia, dove ad attenderlo c'è la panchina della Fiorentina.

A cura di Ada Cotugno

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Al-Nassr e prepara il suo ritorno in Italia dopo un anno di assenza. È durata appena un anno l'avventura saudita dell'ex allenatore del Milan che, dopo aver salutato i rossoneri, si era trasferito in Saudi Pro League per allenare il club di Cristiano Ronaldo e compagni. Non è stata una stagione facile per l'italiano che si è ritrovato a fronteggiare grandi difficoltà raccogliendo poco: ha concluso l'anno senza ottenere nessun titolo e con una dura contestazione dei tifosi che non lo hanno mai accettato.

Per questo a giochi conclusi la società ha annunciato sui social la separazione che in realtà ufficiosamente era già nota da diverse settimane. Con un comunicato l'Al Nassr ha ringraziato e congedato Pioli che adesso farà rientro in Italia per firmare con la Fiorentina che lo aspetta per prendere il posto di Palladino. Dopo sei anni tornerà in Viola, cercando di rilanciarsi dopo due anni piuttosto complicati.

Pioli saluta l'Al-Nassr, andrà alla Fiorentina

Non è una sorpresa ma adesso è arrivata l'ufficialità: il club dell'Arabia Saudita ha congedato l'allenatore con un comunicato che mette fine all'avventura dopo appena un anno. Da parte dell'Al-Nassr sono arrivati i saluti e i ringraziamenti per lui e per il suo staff: "L'Al Nassr Club Company comunica che il Sig. Pioli e il suo Staff non sono più lo staff tecnico facente funzioni della prima squadra. Vorremmo ringraziare il signor Pioli e il suo staff per il lavoro dedizione svolto durante la scorsa stagione". Negli ultimi mesi i rapporti con la tifoseria erano diventati tesi visti i risultati della squadra che non è riuscita a ottenere neanche la qualificazione alla Champions League asiatica nonostante la presenza in campo di Cristiano Ronaldo. Pioli se ne va tra la contestazione del suo pubblico ma si rimetterà subito in gioco, ripartendo dall'Italia. A meno di clamorosi ribaltoni sarà lui il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la dimissioni di Raffaele Palladino che ha lasciato la panchina vuota dopo appena una stagione. L'ex Milan è già stato ai Viola per due stagioni, dal 2017 al 2019.