L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli non parteciperà alla Champions asiatica nella prossima stagione, un risultato negativo che ha scatenato la rabbia dei tifosi.

A cura di Ada Cotugno

È stata una stagione da dimenticare per Cristiano Ronaldo che non è riuscito a vincere il campionato con l'Al Nassr ma non ha neanche centrato la qualificazione alla Champions League asiatica: il suo club non parteciperà a nessun torneo internazionale nella prossima stagione dopo il quarto posto archiviato in classifica. Un risultato negativo per tutti i tifosi che si aspettavano molto di più anche da Stefano Pioli, allenatore contestato da ormai diverse settimane.

L'ex Milan non è riuscito a portare avanti il suo progetto ed è finito nel mirino della tifoseria che adesso vorrebbe le sue dimissioni. Ha mancato l'obiettivo finendo dietro ad Al-Ittihad, Al-Hilal e Al Qadisiya a due giornate dalla fine del campionato. Non c'è più possibilità di rimonta e la Saudi Pro League ha soltanto tre posti per poter accedere alla competizione continentale e sono già assegnati.

Pioli fallisce l'obiettivo, niente Champions per Cristiano Ronaldo

In Arabia Saudita soltanto tre squadre accedono all'AFC Champions League Elite ma l'Al Nassr, pur essendo a un solo punto dal terzo posto, è ufficialmente fuori dalla corsa. Il motivo è molto semplice: l'Al Ahli ha vinto l'ultima edizione ed è automaticamente qualificata, togliendo quindi uno slot per le altre squadre (in questo caso non si aggiunge, come accade invece in Europa dove non c'è un limite). Dunque in Champions finirebbero prima e seconda della classe, irraggiungibili per la squadra di Cristiano Ronaldo.

Anche se la seconda perdesse tutte le partite l'Al Nassr non riuscirebbe a raggiungerla, quindi è matematicamente fuori dai giochi. Una batosta per i tifosi che si aspettavano molto di più soprattutto da Pioli: l'allenatore è stato fortemente contestato nelle ultime settimane per gli scarsi risultati della squadra che finirà la stagione nel modo peggiore possibile.