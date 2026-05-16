Cristiano Ronaldo perde la finale con l’Al Nassr e sparisce: non ritira la medaglia del 2° posto

Ancora una delusione per Cristiano Ronaldo nella sua avventura con l’Al Nassr: il 41enne portoghese ha perso la finale di AFC Champions League Two ed è uscito dal campo senza farvi rientro per la premiazione. Solo i suoi compagni e l’allenatore Jorge Jesus hanno ritirato le medaglie per il 2° posto.

La finale di AFC Champions League Two, ovvero la seconda competizione per club del calcio asiatico (non la ‘vera' Champions, quella élite, vinta per il secondo anno di fila dall'Al-Ahli, anche loro sauditi, ulteriore beffa), ha dato a Cristiano Ronaldo l'ennesima delusione della sua avventura in terra araba. Il suo Al Nassr, favoritissimo alla vigilia anche perché giocava in casa a Riad, in un Al-Awwal Park tutto colorato di giallo che grondava tifo, è stato clamorosamente battuto per 1-o dai giapponesi del Gamba Osaka. Decisivo il gol di Hummet alla mezzora del primo tempo.

Ancora una delusione per Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr: vince il Gamba Osaka

Da quando all'inizio del 2023 Ronaldo si è trasferito nella Saudi Pro League in cambio di 200 milioni netti all'anno, il cinque volte Pallone d'Oro – che ha compiuto 41 anni lo scorso febbraio – ha vinto solo una competizione minore, l'Arab Club Champions Cup. Troppo poco per un cannibale come Cristiano, che stasera ha avuto una clamorosa occasione di testa, ma ha spedito il pallone fuori a due passi dalla porta. Non da lui anche un erroraccio quando ha lisciato una conclusione col destro da ottima posizione. La sua prestazione complessivamente è stata molto deludente.

La frustrazione di Ronaldo dopo il fischio finale: va negli spogliatoi e non torna per la medaglia d'argento

Dopo il fischio finale, Ronaldo è apparso devastato. Il bomber portoghese ha lasciato lentamente il campo, con aria triste e scuotendo la testa in segno di disapprovazione. Si è seduto in panchina disperato e poi si è diretto tutto solo verso gli spogliatoi.

L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus non è riapparso poi per la premiazione. Il motivo ad ora è sconosciuto, anche se non è difficile immaginare che il suo comportamento – non proprio il massimo della sportività – sia stato dettato dalla frustrazione per il risultato.

Le telecamere hanno dunque mostrato l'allenatore dell'Al Nassr Jorge Jesus accompagnare i suoi giocatori sul podio per ricevere le medaglie d'argento destinate alla squadra classificatasi seconda. Una sola medaglia è rimasta lì: evidentemente Ronaldo non ha la minima intenzione di metterla al fianco dei 33 trofei vinti in carriera, tra cui le cinque Champions sollevate in Europa.

Cristiano peraltro potrebbe ancora chiudere la stagione con un trofeo, dato che l'Al-Nassr ha due punti di vantaggio sull'Al-Hilal di Simone Inzaghi in testa alla classifica della Saudi Pro League. Se giovedì prossimo la squadra in cui giocano anche Mané e Joao Felix batterà il Damac, che è quartultimo ma lotta ancora per evitare la retrocessione, si aggiudicherà il titolo di campione, rendendo vana un'eventuale vittoria dell'Al Hilal nell'ultimo turno.