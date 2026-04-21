Il figlio di Cristiano Ronaldo promosso in prima squadra con il padre: l’idea clamorosa dell’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo Jr. potrebbe presto avvicinarsi al grande salto. Il talento sedicenne, infatti, sarebbe vicino a essere aggregato agli allenamenti della prima squadra dell’Al-Nassr, aprendo alla possibilità — suggestiva — di condividere il campo con il padre Cristiano Ronaldo, oggi 41enne.

Il giovane attaccante, già cresciuto nei settori giovanili di club come Manchester United e ora protagonista in Arabia Saudita, avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza, che starebbe valutando un inserimento graduale nel gruppo dei grandi a partire dalla prossima stagione.

Un’eventualità che alimenta un sogno dichiarato da tempo dallo stesso Ronaldo, desideroso di giocare almeno una volta in carriera insieme al figlio.

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Il campione portoghese, però, ha sempre sottolineato come tutto dipenderà dal percorso del ragazzo: "Mi piacerebbe, mi piacerebbe. Non è una cosa che mi tiene sveglio la notte, ma mi piacerebbe. Vedremo. Dipende più da lui che da me".

Cristiano Ronaldo e il figlio insieme in campo: l’Al-Nassr apre alla svolta

Cristiano Ronaldo ha anche riconosciuto i limiti del tempo: "Gli anni iniziano a passare e ovviamente un giorno dovrò lasciare il calcio, perché gli anni che sto prolungando… Arriverà un momento in cui non sarà più possibile".

Pur senza trasformarlo in un’ossessione, resta un desiderio speciale: "Non la vedo come un'ossessione. Seguirà la sua strada, la sua traiettoria. Sarò un padre orgoglioso, sarò orgoglioso di qualsiasi cosa voglia fare. Se giocherà, bene. Se non giocherà, ci avremo provato".

Attaccante versatile, capace di agire sia centralmente che sugli esterni, Cristiano Ronaldo Jr ha già mosso i primi passi anche con le selezioni giovanili del Portogallo. Ora, all’orizzonte, potrebbe esserci un’occasione unica: allenarsi — e magari un giorno giocare — accanto a uno dei più grandi calciatori della storia. Il padre.