Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Dibu Martinez e Kessie

Le ultime notizie di calciomercato oggi 9 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
La Juventus continua la trattativa con Dibu Martinez, portiere preferito a Vicario in questo mercato. Per il centrocampo invece torna di moda il nome di Kessie che non vuole rinnovare con l'Al-Ahli. L'Inter lavora per Provedel, preferito come vice Martinez, mentre riflette su Palestra: l'Atalanta chiede 55 milioni, una cifra proibitiva.
Fiorentina su Thorstvedt, Grosso può convincerlo
Il primo colpo di Fabio grosso alla Fiorentina potrebbe essere un ex calciatore del Sassuolo. La Viola punta Thorstvedt, un giocatore che conosce benissimo l'allenatore e che potrebbe seguirlo in questa nuova avventura. Il club lo aveva già cercato a gennaio, ma questa volta dalla sua parte ha il tecnico pronto a convincerlo.
Calciomercato Milan, Christensen può arrivare con Rangnick
In attesa di ricostruire la dirigenza il Milan pensa anche ai possibili colpi per il mercato. Gli occhi sono sempre puntati su Rangnick in poltrona e Glasner in panchina e l'attuale CT dell'Austria potrebbe portarsi dietro qualche suo pupillo. Uno dei nomi più quotati è quello di Christensen, danese del Barcellona in scadenza di contratto che potrebbe rappresentare un rinforzo di grande esperienza a un prezzo piuttosto contenuto. Assieme al dirigente austriaco potrebbe arrivare anche il connazionale Alaba, in uscita a parametro zero dal Real Madrid.
Lukaku-Napoli, riflessioni sul futuro dell'attaccante
L'addio di Lukaku al Napoli non è così scontato come qualche settimana fa. Tutto dipenderà da Allegri, futuro allenatore degli azzurri, che da sempre stima l'attaccante: lo ha cercato anche quando era alla Juve e potrebbe valutarlo con attenzione. Ma quando arriverà l'allenatore in panchina? L'ex Milan non ha ancora risolto il contratto perché manca un referente all'interno del club con cui poter chiudere la pratica.
Palestra all'Inter, la trattativa va in stand by
Tra le priorità dell'Inter c'è sempre il nome di Palestra, ma nelle ultime ore la pista si sta raffreddando a causa delle richieste economiche dell'Atalanta che lo valuta circa 55 milioni di euro, una cifra troppo alta per i nerazzurri che ne mettono sul piatto non più di 45. Per la porta invece si continua a valutare Provedel come vice di Martinez: anche qui c'è un nodo economico, legato all'ingaggio e anche all'indennizzo che la Lazio potrebbe chiederlo per liberarlo e che potrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro.
Calciomercato Juve, idea Kessie per il centrocampo
Non solo porta e attacco, la Juventus lavora anche per rinnovare il suo centrocampo. In voga è tornato il nome di Kessie che in passato è stato accostato a diverse squadre: il centrocampista stava tratta con l'Al-Ahli per il prolungamento del contratto che è stato messo in pausa per dare priorità a un possibile ritorno in Italia.
Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno ma potrebbe andare via a parametro zero, nonostante l'offerta di 12 milioni di euro all'anno come stipendio. La nuova avventura potrebbe portarlo a Torino e i bianconeri lo hanno aggiunto alla lista degli obiettivi assieme a Sorloth (con il quale c'è già l'intesa) e Dibu Martinez.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 9 giugno
La Juventus è la squadra più attiva sul mercato: con Sorloth c'è l'intesa, ma non è ancora partita la trattativa con l'Atletico Madrid che dovrà dare il via libera al trasferimento. Per la porta Dibu Martinez è in vantaggio su Vicario, mentre a centrocampo l'ultima idea porta a Kessie che non vuole rinnovare con l'Al-Ahli perché dà priorità al ritorno in Italia.