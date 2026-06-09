Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Dibu Martinez e Kessie

Non solo porta e attacco, la Juventus lavora anche per rinnovare il suo centrocampo. In voga è tornato il nome di Kessie che in passato è stato accostato a diverse squadre: il centrocampista stava tratta con l'Al-Ahli per il prolungamento del contratto che è stato messo in pausa per dare priorità a un possibile ritorno in Italia.

Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno ma potrebbe andare via a parametro zero, nonostante l'offerta di 12 milioni di euro all'anno come stipendio. La nuova avventura potrebbe portarlo a Torino e i bianconeri lo hanno aggiunto alla lista degli obiettivi assieme a Sorloth (con il quale c'è già l'intesa) e Dibu Martinez.