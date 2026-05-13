Al Nassr-Al Hilal termina in rissa sugli spalti: sceicchi e tifosi si prendono a bastonate

Finale ad altissima tensione dopo la sfida tra Al Nassr e Al Hilal. Il pareggio arrivato nei minuti di recupero da parte della squadra di Simone Inzaghi ha rinviato all’ultimo istante la possibile festa scudetto della squadra di Cristiano Ronaldo, scatenando il caos anche sugli spalti.

Subito dopo il triplice fischio, alcuni sostenitori dell’Al Hilal avrebbero raggiunto il settore vip dello stadio, dando vita a una violenta rissa con membri della tifoseria avversaria e presenti nell’area riservata. Secondo le immagini circolate sui social, durante gli scontri sarebbero stati utilizzati anche bastoni e altri oggetti improvvisati.

Le tensioni sarebbero esplose proprio per l’incredibile epilogo della partita, che ha lasciato l’Al Nassr senza la certezza matematica del titolo nonostante la vittoria sembrasse ormai a un passo.

Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa sugli spalti

Momenti di forte tensione dopo la sfida tra Al Nassr e Al Hilal. Secondo quanto mostrato da alcuni video diffusi sui social e riportato dai media locali, alla fine del match che avrebbe dovuto consegnare il titolo alla squadra di Cristiano Ronaldo si è scatenata una rissa nell’area vip dello stadio con scontri anche piuttosto violenti, visto che sono stati usati bastoni e altri oggetti.

Nelle immagini si vedono diversi individui avanzare verso il settore coinvolto impugnando bastoni, mentre tra il pubblico si scatena il panico. L’intervento immediato degli addetti alla sicurezza ha evitato un ulteriore peggioramento della situazione.

La tensione sarebbe salita già nel corso della partita, fino a esplodere dopo l'episodio del gol dell'Al-Hilal nei minuti finali. Al termine degli scontri, alcuni presenti sarebbero stati allontanati dall’impianto.

Al momento, però, non sarebbero ancora arrivate comunicazioni ufficiali dettagliate da parte delle autorità o dei club coinvolti.