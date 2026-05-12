Al Nassr-Al Hilal, dove vedere in TV e streaming la partita che decide il campionato in Arabia Saudita

Al Nassr-Al Hilal si gioca questa sera alle 20, con diretta tv in chiaro e gratis su Sportitalia. Match trasmesso anche su Como Tv (ma solo per abbonati). Le ultime news sulle formazioni di Jorge Jesus e Inzaghi.

Al–Nassr contro Al–Hilal, è la partita che oggi può decidere la vittoria del titolo nella Saudi Pro League. In Italia sarà visibile gratis e in diretta tv dalle 20 su Sportitalia oppure su Como TV (previo abbonamento stagionale di 2,99 euro). Da un lato c'è la formazione di Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, che è in vetta alla classifica con 82 punti, a +5 (ma con una gara in più) sulla squadra di Simone Inzaghi (77 punti) che si gioca tutto nel confronto diretto. Se lo vince, tiene il campionato e il discorso "scudetto" aperti, scucendolo dalla maglia dell'Al-Ittihad: reduce dalla conquista della King Cup, può ancora sperare di realizzare un bis clamoroso. Ecco perché è fondamentale fare il colpo questa sera.

L'Al Nassr, infatti, avrà a disposizione solo l'ultima giornata contro il Damac FC il 21 maggio, mentre l'Al-Hilal ha in programma le sfide con NEOM SC (16 maggio) e Al Fayha (21 maggio) nelle ultime due giornate del torneo saudita.

Dove vedere Al Nassr-Al Hilal e a che ora in diretta TV e streaming

Al Nassr-Al Hilal è visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming anche in Italia a partire dalle 20. Le partite della Saudi Pro League sono trasmesse da Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso collegamento al sito e alla app) ma si possono vedere anche su Como TV ma solo se abbonati (al costo di 2,99 euro per tutta la stagione attuale).

Al Nassr-Al Hilal, le probabili formazioni della partita di Saudi Pro League

L'ex interista Brozovic a centrocampo. Coman, Mané e Joao Felix alle spalle di Cristiano Ronaldo. Sono gli assi che Jorge Jesus gioca sul rettangolo verde presentando l'Al-Nassr con il 4-2-3-1. Simone Inzaghi ha tra i pali un portiere molto forte (Bono), in difesa c'è Koulibaly (l'ex di Napoli e Chelsea), a centrocampo può contare suMilinkovic-Savic e Ruben Neves. In attacco, all-in con Benzema.

AL-NASSR (4-2-3-1): Al-Aqudi; Al-Ghannam, Simakan, Iñigo Martinez, Yahya; Brozovic, Al-Khaibari; Coman, Mané, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Jorge Jesus.

AL-HILAL (4-3-3): Bono; Al Yami, Tambakti, Koulibaly, N. Al-Dawsari; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kanno; Malcolm, S. Al-Dawsari; Benzema. Allenatore: Simone Inzaghi.