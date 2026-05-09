Simone Inzaghi fischiato alla premiazione per la coppa vinta con l’Al Hilal: non gli perdonano niente

Simone Inzaghi è stato subissato di fischi quando è stato inquadrato sul maxi schermo allo stadio al momento della premiazione dopo aver vinto la coppa nazionale saudita con l’Al Hilal: i tifosi non gli perdonano niente, l’eliminazione in Champions e il gioco sparagnino.

Simone Inzaghi ha alzato il suo primo trofeo in terra saudita da quando la scorsa estate si è trasferito dall'Inter all'Al Hilal firmando un biennale (con opzione per il terzo anno) da oltre 50 milioni netti complessivi. Venerdì sera la squadra di Milinkovic-Savic e Benzema ha vinto la finale della King's Cup contro l'Al Kholood, imponendosi col risultato di 2-1 grazie al gol dell'ex milanista Theo Hernandez.

Inzaghi fischiatissimo quando riceve la medaglia

Si tratta del decimo trofeo conquistato in carriera dal 50enne tecnico piacentino (3 con la Lazio e 6 con l'Inter, tra cui uno Scudetto), ma la gioia per la vittoria è stata resa un po' amara da quanto accaduto al momento della premiazione: Inzaghi è stato subissato di fischi quando il maxi schermo lo ha inquadrato mentre passava davanti alla tribuna d'onore per la consegna delle medaglie.

I motivi dei fischi al tecnico dell'Al Hilal

Insomma neanche vincere è sufficiente per far digerire completamente Inzaghi a gran parte dei tifosi dell'Al Hilal, che non gli perdonano niente. In primis l'eliminazione dalla Champions League asiatica per mano dei qatarioti dell'Al Sadd di Roberto Mancini, negli ottavi di finale ai calci di rigore dopo il pareggio trascinatosi anche nei tempi supplementari. E poi c'è l'accusa che gli viene mossa fin quasi dall'inizio della sua avventura saudita, ovvero di praticare un gioco sparagnino pur avendo a disposizione una rosa infarcita di campioni.

"I tifosi dell'Al Hilal sono tifosi consapevoli e fanno sempre la cosa giusta", ha commentato al riguardo il Principe Nawaf bin Saad, presidente del club di Riad. Un modo elegante per riconoscere i fischi senza criticarli apertamente né calcare la mano su Inzaghi, che dal canto suo ha gonfiato il petto per il successo: "Sono orgoglioso di questa squadra. Vincere la King's Cup ci rende felici e ci dà fiducia per le prossime partite".

Inzaghi si gioca la Saudi Pro League con l'Al Nassr: deve solo vincere martedì

Quest'ultimo riferimento è al match che può far cambiare drasticamente il giudizio sulla stagione dell'Al Hilal e di Inzaghi (peraltro ancora imbattuto, non ha mai perso una partita in stagione nei 90 minuti), la sfida per il titolo contro l'Al Nassr che si giocherà martedì prossimo, con la squadra di Cristiano Ronaldo che ha un vantaggio di cinque punti (con una partita in più) e dunque potrebbe anche accontentarsi di un pareggio, dando per altamente probabile che poi vincerà l'ultima partita di campionato contro il Damac quartultimo.