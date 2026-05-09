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Lazio-Inter di Serie A, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Lazio-Inter si gioca oggi allo Stadio Olimpico. La partita valida per la 36ª giornata di Serie A prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire su DAZN.
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A cura di Alessio Morra
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Lazio-Inter è uno dei tre anticipi del sabato della 36ª giornata di Serie A. Si giocherà allo Stadio Olimpico e in campo ci saranno le due squadre che sempre a Roma si affronteranno tra pochi giorni, esattamente mercoledì 13 maggio, una contro l'altra per la finale di Coppa Italia. Non è una rarità, ma certamente sarà strano vedere per due volte in pochi giorni due squadre sfidarsi, per più con un trofeo in palio. Oggi è anzi sarà ‘solo' campionato, che l'Inter ha già vinto, festeggiandolo con tutti crismi dopo aver sconfitto il Parma domenica scorsa. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.

L'Inter è campione d'Italia per la 21ª volta. Quando i ragazzi di Chivu sono scesi in campo domenica scorsa contro il Parma sapevano che anche pareggiando avrebbero chiuso l'opera, hanno finito per vincere 2-0. Il titolo è arrivato, ma l'obiettivo è chiudere bene. A Roma ovviamente non sarà una vacanza, anche se è previsto un discreto turnover in vista della finale di Coppa Italia, con la Lazio.

Sarri il campionato lo sta finendo davvero bene. La quadra è riuscito a trovarla, forse un po' tardi per le posizioni europee. Una sola sconfitta nelle ultime otto partite di Serie A, delle ultime dieci se consideriamo anche le semifinali di Coppa Italia. La Lazio è ottava, con alle calcagna Bologna, Udinese e Sassuolo, ma a quattro punti dall'Atalanta settima.

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Dove vedere il match Lazio-Inter e a che ora in diretta TV e streaming

Lazio-Inter è cronologicamente la seconda partita di questo sabato della Serie A, che volge al termine e che ha ancora tanti verdetti da assegnare. All'Olimpico si comincia alle ore 18. La partita sarà visibile solamente su DAZN, gli abbonati potranno farlo sia in TV che in streaming.

Lazio-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Turnover ragionato per entrambi gli allenatori. Chivu ha maggior margine di manovra. Gli indisponibili non mancano ad entrambe le squadre. Uno tra Thuram e Pio Esposito titolare, ci sarà spazio anche per Lautaro Martinez.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Taylor, Patric, ?; Isaksen, Dià, Zaccagni. All. Sarri

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Zielinski, Barella, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

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