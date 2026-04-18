Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Questo pomeriggio con fischio di inizio alle 18:00 si fioca Napoli-Lazio allo Stadio Maradona per la 33a giornata di Serie A. Diretta esclusiva della partita su DAZN, solo per abbonati sia in TV sia per il live streaming.

"Abbiamo il dovere di tenere vivo il sogno" ha detto Antonio Conte malgrado il pareggio con cui il Napoli è tornato dalla trasferta di Parma che, non fosse stato per McTominay, poteva finire anche peggio. L'Inter è volata a +9 ma la matematica non condanna i partenopei che hanno ancora cucito al petto un tricolore che difenderanno fino alla fine. Dopotutto la vera alternativa ai nerazzurri è il Napoli, sempre secondo malgrado una stagione a dir poco travagliata da infortuni e assenze. Ora lo "scoglio" da evitare si chiama Maurizio Sarri che si presenta al Maradona con la sua Lazio. Una Lazio che ha poco o nulla da dire alla classifica e che vorrà riscattare almeno in parte la magra figura rimediata alla gara d'andata quando perse malamente all'Olimpico 2-0.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

La partita del Maradona tra Napoli e Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN sia per visione in TV sia per il live streaming. Una Smart TV connessa a internet, l'app dedicata ai mobile e il sito ufficiale accessibile da pc saranno i mezzi utili per non perdersi un secondo della gara. Che avrà inizio alle 18:00. Arbitro del match sarà Zufferli mentre in sala VAR i monitor saranno affidati a Di Bello.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Conte non vuole altri passi falsi dopo Parma e sta valutando qualche cambio opportuno: tra De Bruyne e Anguissa potrebbe inserirsi dal 1′, Alisson Santos con l’eventuale spostamento di McTominay tra i centrali. Solito ballottaggio Gutierrez-Spinazzola a sinistra. Da valutare Di Lorenzo e Rrahmani, mentre tra i pali ballottaggio tra Alex Meret e Milinkovic-Savic, comunque favorito. Difesa a tre con Beukema, Buongiorno e Olivera. Provedel ha finito da tempo la stagione e così Sarri si presenta al Maradona con Motta tra i pali. In difesa Gila è alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Sulla fascia mancherà Marusic dove giocherà Lazzari, con Nuno Tavares a sinistra viste le condizioni precarie di Pellegrini. A centrocampo è da valutare Dele-Bashiru, rientrato a Firenze ma non al top mentre in attacco resta in dubbio Maldini: nel caso, è pronto Dia. Isaksen e Zaccagni alle sue spalle.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.