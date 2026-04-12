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Conte non vuole mollare l’Inter e lo Scudetto: “Mancano sei partite, il sogno non viene spento”

Antonio Conte ha parlato dopo il pareggio per 1-1 del Napoli allo stadio Tardini contro il Parma: “Ci sono cose proprio leggerissime tra chi vince e chi non vince e l’approccio doveva essere più attento”.
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A cura di Vito Lamorte
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Antonio Conte non è soddisfatto per il pareggio del Napoli in casa del Parma e ai microfoni di DAZN usa parole molto dirette: "Il sogno non viene spento, mancano ancora sei partite. Era comunque un sogno legato solamente a chi ci sta davanti. Vedendo i numeri dell'Inter era comunque un sogno bello ardito da fare. Ci siamo avvicinati ma di un sol punto. Noi continuiamo e dobbiamo dare il massimo fino alle fine".

L'allenatore della squadra campione d'Italia in carica bacchetta i suoi per la distrazione iniziale, quando è arrivato il gol di Strefezza, e per la cura nei dettagli che aveva già anticipato: "Non c'è da commentare è talmente evidente. Queste situazioni le proviamo tantissime volte. Poi ci sta per il momento e per tutto. A volte si è più emotivi e non si fa la scelta giusta. Sapevamo che davanti ci sarebbe stata una squadra con blocco bassissimo. Ci sono cose proprio leggerissime tra chi vince e chi non vince e l'approccio doveva essere più attento". 

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Conte ha proseguito parlato del modo in cui andava affrontata la partita e come era stata preparata: "Già la partita sarebbe stata complicata e quel gol non ha aiutato. Abbiamo fatto la partita negli ultimi trenta metri e siamo riusciti a non dargli contropiedi".

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Conte: "Sappiamo che dobbiamo raggiungere la Champions"

Antonio Conte ha anche parlato dell'obiettivo Champions League e dell'atteggiamento dei suoi: "È un punto che muove la classifica e sappiamo che dobbiamo raggiungere la Champions. I ragazzi ce l'hanno messa tutti e non posso rimproverargli nulla. Poco da dire ai ragazzi a livello di impegno, voglia e determinazione".

Il Napoli si è portato a -6 dall'Inter con il punto conquistato allo stadio Tardini e attende il posticipo tra i nerazzurri e il Como, che si stanno giocando un posto nella prossima Champions League. Potrebbe essere un vero e proprio snodo decisivo per il campionato, in un senso o nell'altro.

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