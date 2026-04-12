Il Parma ferma il Napoli sul pareggio e fa un favore all’Inter: solo McTominay evita il peggio

Il gol segnato dal Parma dopo 35 secondi ha stravolto i piani del Napoli che si è ritrovato in svantaggio appena sceso in campo. Da quel momento la squadra di Cuesta si è chiusa in difesa rendendo difficile la vita agli attaccanti azzurri che per tutto il primo tempo non hanno mai trovato buone occasioni: solo McTominay all'inizio della ripresa ha spezzato la maledizione con un altro dei suoi gol pesanti che evita alla squadra di conte una figuraccia al Tardini. Il Parma fa un grande favore all'Inter, impegnato stasera in campo sul Como, che può scappare a +9 a 6 giornate dalla fine del campionato e archiviare il discorso Scudetto.

Vantaggio lampo del Parma

L'inizio della partita è stato uno shock per il Napoli che ha subito una doccia fredda una manciata di secondi dopo aver messo piede in campo: dopo 35 secondi Strefezza segna il gol del vantaggio approfittando un errore di Juan Jesus che non è perfetto. Nessuno ci crede, il Tardini esplode, e da quel momento il Parma protegge il vantaggio chiudendosi in difesa. Per tutto il primo tempo gli azzurri non riescono a trovare mai un'occasione per pareggiare: aumentano la pressione in attacco ma i calciatori sono troppo imprecisi e ogni tentativo si infrange sul muro parmense.

Strefezza esulta dopo aver segnato l’1–0

McTominay evita la sconfitta

Nel secondo tempo il Napoli continua ad attaccare, anche se il Parma non lascia spazio. L'ingresso di Alisson serve a smuovere le acque e infatti pochi minuti più tardi arriva il gol dell'1-1 con un'azione tutta di prima: Lobotka serve Hojlund che fa sponda per McTominay, bravo a controllare il pallone e a segnare con un tiro fortissimo dalla destra dell'area di rigore. La rete ridà fiducia al Napoli che infiamma il finale di partita. Milinkovic-Savic salva un paio di volte la partita, poi ci prova Elmas con un colpo di testa impreciso e ancora Alisson con qualche incursione che non gli permette di sfondare.