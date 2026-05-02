Nainggolan affossa McTominay: “Un giocatore normale. Fa tanti gol, ma gli manca la tecnica”

Radja Nainggolan ancora una volta senza mezze misure, ridimensiona l’impatto di McTominay nel Napoli di Conte: “Tutta la vita meglio io… fa solo tanti gol poi quando gli chiedi di costruire il gioco e fare manovra, gli manca la tecnica”. E fa due nomi: “Barella il mio erede, solo Modric superiore a me”

Radja Nainggolan ancora una volta non ha avuto mezzi termini nel dettare la propria linea di pensiero sui centrocampisti che oggi calcano i campi di Serie A, gli stessi che il Ninja belga aveva vissuto per 11 anni, dai suoi esordi al Cagliari fino a concludere la sua avventura italiana con il titolo vinto con l'Inter nel 2o21. Oggi, che a 37 anni gioca ancora nel Patro Eisden in seconda divisione belga, Challenger Pro League, di fronte ad un confronto con i migliori nel suo ruolo in campionato boccia uno dei giocatori simbolo dell'ultimo Scudetto del Napoli di Conte: "Io o McTominay? Tutta la vita io: lui segnerà sempre tanti gol, ma quando gli chiedi gioco e manovra gli manca la tecnica".

Radja Nainggolan: "McTominay? Segna tanto, corre… ma la tecnica?"

Scott McTominay sul banco degli imputati: il miglior centrocampista della passata stagione di Serie A, eletto come "Serie A Player of the Year" e dunque come MVP della stagione, con ben 12 gol, di cui molti decisivi, all'attivo, è stato bocciato da Radja Nainggolan. E non solo o, come spesso accade, in modo provocatorio da parte dell'ex Roma e Inter, ma con una analisi a suo dire anche approfondita, nata in occasione di un collegamento con Sky: "Io o McTominay? Ma io. Tutta la vita".

Scott McTominay, nella stagione del tricolore del Napoli 2024–2025: 12 gol e MVP della Serie A

Un giudizio secco che, di fronte all'ilarità e ai sorridi in studio, Nainggolan decide di motivare: "Ma se lo guardate come gioca è un calciatore normale. Farà sempre 12-15 gol a stagione, va bene. Copre anche il campo, corre tanto. Ma quando poi deve fare una costruzione di gioco, non ha la tecnica".

Nainggolan boccia tutti: "Barella mio erede, sopra di me soloModric"

Il discorso di Nainggolan si sofferma sulle caratteristiche dello scozzese del Napoli: "Non sa giocare tra le linee, giocare per la squadra. Queste caratteristiche non le ha. Per me è un giocatore che segna solamente tanto, ma è decisamente normale. Nel mio prime decisamente io ero molto più completo? Sì, decisamente". Ma allora chi, tra i centrocampisti attuali in Serie A chi potrebbe essere all'altezza del Ninja nel suo periodo migliore? Calhanoglu? "No, meglio io". De Bruyne? Nemmeno, "siamo due giocatori diversi, io in Nazionale pulivo, lui inventava…". Steso discorso e per Kone e per Rabiot, mentre su Barella si ferma: "Se c'è un giocatore che posso mettere sopra di me… sì c'è lui". Per poi consacrare un mostro sacro assoluto: "Modric? No, lui superiore a me… uno dei più forti centrocampisti degli ultimi 10 anni".