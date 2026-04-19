Donnarumma fa un erroraccio e l’Arsenal fa gol: è una giocata incomprensibile, Guardiola incredulo

Donnarumma fa un erroraccio e regala un gol all’Arsenal: il Manchester City aveva segnato pochi secondi prima ma il portiere della Nazionale Italiana fa una giocata incomprensibile e rimette in partita i Gunenrs. Guardiola incredulo in panchina.

Gianluigi Donnarumma fa un erroraccio e regala un gol all'Arsenal: il Manchester City aveva segnato pochi secondi prima ma il portiere della Nazionale Italiana fa una giocata incomprensibile e rimette in partita i Gunenrs. Pep Guardiola incredulo in panchina.

L'estremo difensore dei Citizens riceve il pallone da rimessa laterale e controlla con il piede sinistro ma quando sta per calciare con il piede viene stoppato da Kai Havertz, che riesce ad indirizzare il pallone nella porta del Manchester City. Un errore clamoroso.

La squadra di Guardiola aveva trovato il gol pochi secondi prima con Cherki ma è riuscita a tenere il vantaggio per pochi secondi a causa dell'errore di Donnarumma. Il portiere ex PSG e Milan ha calcolato malissimo il tempo e lo spazio che lo separavano dall'avversario, permettendo a Havertz di poter pensare al colpaccio. Cosa che poi è avvenuta.

Non è la prima volta che il capitano dell'Italia mostra si mostra poco sicuro nelle giocate ‘con i piedi' ma ha sempre respinto questa accusa anche in occasione di conferenze stampa o interviste: è vero che Donnarumma è migliorato tanto nel giocare con la squadra nella sua esperienza a Parigi ma spesso fa trasparire una sicurezza che probabilmente non ha e questo è controproducente anche per lui, oltre che per le squadre in cui milita.

Donnarumma fa un erroraccio e l'Arsenal segna: Guardiola è incredulo

La ricezione di Donnarumma è fuori dalla specchio ma il modo in cui mette il piede Havertz fa finire il pallone sotto la traversa in maniera quasi surreale: quando il suo piede è partito tutti quelli che guardavano si aspettavano quello che è successo.

Guardiola è rimasto abbastanza stupito da questa situazione e, dopo essersi portato le mani in testa, ha fatto ritorno nella sua panchina per bere un sorso d'acqua prima della ripresa del gioco.

Molti compagni hanno cercato subito di rincuorare Gigio Donnarumma per la giocata sbagliata.