Juventus-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20.45

Il Bologna è reduce dalla sconfitta pesante (4-0) nel ritorno dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. In 180 minuti disputati contro gli inglesi i rossoblù hanno incassato ben 7 reti… tante, troppe a testimonianza di quanto sia enorme ancora il dislivello tra la Serie A e la Premier League. In campionato la squadra di Italiano non ha più particolari ambizioni: è 8ª, distante 9 punti dal 6° posto che vale almeno la partecipazione alla Conference League. Quanto alla formazione: Lucumì, Heggem e Lykogiannis si rivedono dopo le scelte di Coppa. Tridente in attacco (Orsolini, Castro, Rowe) sempre che il tecnico non opti per altre soluzioni dell'ultima ora.