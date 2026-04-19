Juventus-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20.45

La diretta live della partita Juventus-Bologna (ore 20:45) per la 33ª giornata di Serie A. Le condizioni di Yildiz fanno da spartiacque nelle scelte di formazione di Spalletti, che beneficia del rientro di McKennie dalla squalifica. Italiano cambia qualcosa rispetto alla squadra vista in campo giovedì sera con l'Aston Villa. Match da vincere a tutti i costi per i bianconeri, in corsa per il piazzamento che vale la Champions League. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming sempre su DAZN.
"Manninger sempre con noi", la dedica della Juve prima del Bologna
La maglia numero 13 di Manninger nello spogliatoio della Juventus, come fosse uno dei calciatori ancora in rosa e convocato per la sfida di questa sera col Bologna. È così che il club bianconero commemora l'ex portiere morto nei giorni scorsi in un incidente stradale (la sua auto è stata travolta da un treno su un passaggio a livello incustodito).
Chi è Mariani, l'arbitro di Juventus-Bologna
Mariani è l'arbitro designato per dirigere il match Juventus-Bologna. Bindoni e Tegoni sono gli assistenti. Quarto ufficiale: Perenzoni. Al VAR: Marini, coadiuvato da Guida (AVAR). Il bilancio dei precedenti: 15 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte sono i risultati raccolti dai bianconeri con Mariani in campo; 10 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte quelli degli emiliani.
I precedenti tra Juventus e Bologna
La sequenza dei precedenti tra Juventus e Bologna sposta l'ago della bilancia dalla parte dei bianconeri. I felsinei, infatti, non vincono in Serie A contro i bianconero da ben 15 anni (2011, doppietta di Marco Di Vaio a Torino). In 27 incontri disputati hanno raccolto solo 9 pareggi e 18 sconfitte. Altro fattore favorevole alla ‘vecchia signora': Juve imbattuta nelle ultime 13 sfide giocate in casa con gli emiliani (9 vittorie, 4 pareggi). Nelle ultime 6 giornate di Serie A la squadra di Spalletti ha costruito la rimonta in classifica: 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi.
Come arriva il Bologna alla partita di oggi
Il Bologna è reduce dalla sconfitta pesante (4-0) nel ritorno dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. In 180 minuti disputati contro gli inglesi i rossoblù hanno incassato ben 7 reti… tante, troppe a testimonianza di quanto sia enorme ancora il dislivello tra la Serie A e la Premier League. In campionato la squadra di Italiano non ha più particolari ambizioni: è 8ª, distante 9 punti dal 6° posto che vale almeno la partecipazione alla Conference League. Quanto alla formazione: Lucumì, Heggem e Lykogiannis si rivedono dopo le scelte di Coppa. Tridente in attacco (Orsolini, Castro, Rowe) sempre che il tecnico non opti per altre soluzioni dell'ultima ora.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus che affronta il Bologna è in buona condizione psico-fisica. La vittoria a Bergamo, contro l'Atalanta, e la contestuale sconfitta del Como (in casa contro l'Inter) hanno spinto i bianconeri al quarto posto, a +2 sui lariani che sono diretti concorrenti per la zona Champions. Spalletti non ha problemi di formazione, considerato anche il rientro di McKennie dalla squalifica: unica nota stonata, le condizioni di Yildiz.
Dove vedere Juventus-Bologna di Serie A in TV e streaming
Juventus-Bologna è visibile in diretta tv su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Diretta streaming sempre su DAZN. Telecronaca dell'incontro affidata alla coppia Pardo-Giaccherini.