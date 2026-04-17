Alex Manninger e i dubbi sull’incidente mortale: conosceva bene quel passaggio a livello incustodito

La morte di Alexander Manninger ha lasciato senza parole il mondo del calcio. Coloro i quali hanno avuto il privilegio di conoscerlo, giocarci insieme e viverlo, sono rimasti increduli alla notizia della sua scomparsa avvenuta nella mattinata di ieri, giovedì 16 aprile. L'auto di Manninger è stata investita e trascinata da un treno alle 8:20 del mattino mentre attraversava i binari a Nußdorf, vicino Salisburgo. I soccorritori hanno estratto l'ex portiere, che viaggiava da solo, dalle lamiere. I tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Nel frattempo il macchinista e i circa 25 passeggeri del treno a tre carrozze sono fortunatamente rimasti illesi. Restano ora da capire le cause dell'incidente che sono ancora in fase di accertamento. L'auto di Manninger, un minivan Volkswagen, è stato trascinato per diversi metri dopo l'attraversamento sui binari. L'impatto è stato dunque fatale per il portiere austriaco che è morto all'età di 48 anni. Da capire il corretto funzionamento dei vari segnali di stop durante il transito del treno e se questi siano stati costruiti in conformità alle normative dato che per un periodo di tempo quel tragitto era stato anche chiuso.

Il comandante dei vigili del fuoco volontari di Nußdorf, Matthias Ganisl, ha descritto il luogo dell'incidente: "Si tratta sostanzialmente di una strada di servizio che attraversa la linea ferroviaria locale. Proseguendo lungo questa strada, si incontrano diverse case vacanza e alcuni laghetti per pesci." Manninger infatti si stava recando a pescare, altra sua passione, e dunque conosceva molto bene quella strada.

L’immagine dell’impatto del treno sull’auto di Manninger. (Immagine: Krone KREATIV/Markus Tschepp)

La dinamica e gli interrogativi sull'incidente di Manninger

In Austria, specie in quelle zone, i passaggi a livello sono fatti quasi tutti allo stesso modo. Non sempre presentano le barriere ma chiaramente il passaggio dei treni è segnalato o dai semafori o da vari segnali di stop. Secondo il quotidiano austriaco Kronenzeitung, proprio per capire quanto avvenuto, è stato convocato l'esperto perito Gerhard Kronreif che dovrà analizzare i dati elettronici del veicolo di Manninger per capire l'esatta dinamica: "Grazie a quel tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente".

Un’immagine del passaggio a livello attraversato dall’auto di Manninger (Google Maps).

Sicuramente si tratta di una strada che Manninger conosceva molto bene. Dovrà essere accertato se l'ex Juve abbia provato ad attraversare i binari senza accorgersi dei segnali di stop o se, in presenza di un semaforo, il dispositivo fosse completamente spento. Dalle immagini mostrate dai media austriaci viene mostrato l'impatto tra il treno e il veicolo guidato dall'ex portiere austriaco colpito nella fiancata lato passeggero. La forte velocità ha provocato la morte sul colpo di Manninger: i soccorsi hanno potuto constatare soltanto il decesso dell'ex portiere.