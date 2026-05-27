Alex Marquez: “Ho chiesto subito di rivedere il mio incidente. Sono stato molto fortunato”

Alex Marquez a Barcellona ha subito la frattura della clavicola e di una delle vertebre. Dopo l’incidente ha chiesto di rivedere l’incidente.

Alex Marquez due domeniche fa è stato protagonista di un incidente impressionante. Si è temuto il peggio. Ma fortunatamente quanto successo a Barcellona può raccontarlo il pilota spagnolo, che dovrà stare fuori per un po'. Ora in un video pubblicato su YouTube il pilota della Gresini ha parlato dei suoi problemi fisici, del suo percorso ed ha dichiarato di voler rivedere l'incidente perché non ricordava tutto.

Il video di Alex Marquez che racconta l'incidente di Barcellona

Ci vuole fegato solo a guardare il video. Il collarino, il collo rigido, le parole che dicono tanto di Alex Marquez e di come vive adesso il pilota spagnolo a quasi due settimane dal GP di Catalogna della MotoGPche ha cambiato la sua stagione e poteva cambiare la sua vita. Il pilota nel video non ha nascosto nulla parlando anche dei ricordi piuttosto confusi dell'impatto con il connazionale Pedro Acosta. Il racconto della caduta violentissima e del post è forte. Marquez si è fratturato la clavicola, ha riportato una lesione alla vertebra C7 e sa che salterà almeno altre due gare (Mugello e Ungheria).

Il grave incidente di Alex Marquez nel GP Catalogna di MotoGP.

"In ospedale ho ricordato tutto, ma ho chiesto di vedere la caduta"

"Sono rigido. Non è stato un weekend come gli altri", dice nel video nel quale si mostra tanto tranquilla, racconta il weekend per arrivare poi alla gara, quella vera dopo la Sprint conquistata al sabato. Il racconto dell'incidente è intenso. La sua Ducati è stata sbalzata contro le protezioni e si è fatta in mille pezzi: "Quando sono arrivato in ospedale, credo fossero le tre e mezza del pomeriggio, ho iniziato a ricordare tutto. Ho chiesto di vedere la caduta perché avevo dei flash, ma non me la ricordavo al 100%. In quel momento, onestamente, mi sono reso conto della fortuna che avevo avuto. Di aver evitato il muro a destra, di come sono entrato in quella curva, di come sono caduto… È lì che ho preso coscienza di tutta la fortuna che avevo avuto”.

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"L'effetto dei farmaci svanisce e il dolore aumenta"

La gravità del problema, il riposo assoluto portano Marquez ha non voler affrettare il rientro. I piloti della MotoGP spesso hanno superato il limite, e rapidamente, ma stavolta non è così. Il ritorno a casa è stato delicato: "Mi hanno dimesso lunedì mattina e sono partito per Madrid. Sono arrivato a casa e non mi sentivo bene. L'effetto dei farmaci svanisce e il dolore aumenta molto. Non è un infortunio in cui, per esempio, l'anno scorso ti sei fatto male al dito e cadendo pensi automaticamente a come riprenderti. È una caduta in cui l'impatto è così forte che devi un po' riabituarti a stare in piedi".