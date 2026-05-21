Alex Marquez salterà Mugello e Balaton Park dopo il terribile incidente di Montmeló: si valuta il sostituto

Alex Marquez salterà Mugello e Balaton Park dopo le fratture riportate nel violentissimo incidente in Catalogna. Il ritorno resta incerto, mentre il team Gresini valuta un possibile sostituto.

Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti del Mondiale MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte né al GP del Mugello né a quello del Balaton Park, dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló.

Una notizia che, viste le condizioni riportate nel crash del GP di Catalogna, era ampiamente prevedibile. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team: tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

La priorità, però, resta esclusivamente il recupero del vicecampione MotoGP in carica, protagonista di un incidente che ha fatto temere conseguenze ben peggiori. Le immagini dello schianto nei primi giri della gara di Barcellona hanno scosso paddock e tifosi, ricordando ancora una volta quanto elevato sia il rischio nelle competizioni motociclistiche, nonostante i continui progressi sul fronte sicurezza.

"Alex Marquez non disputerà i Gran Premi del Mugello e del Balaton Park"

Dopo le prime comunicazioni rassicuranti diffuse dal team e dallo stesso pilota, Alex Marquez è stato sottoposto a intervento chirurgico. Lo spagnolo dovrà ora recuperare da una frattura parziale della vertebra C7 e da una lesione alla clavicola.

Per il momento non esistono tempistiche ufficiali sul ritorno in pista. Ogni decisione verrà presa nelle prossime settimane, quando sarà più chiaro l’andamento del recupero. In secondo piano, almeno per ora, ci sono inevitabilmente anche le ambizioni iridate del pilota spagnolo.

Nel frattempo Gresini Racing valuta come affrontare i prossimi round: oltre all’eventuale sostituto, resta aperta l’ipotesi di proseguire temporaneamente con il solo Fermin Aldeguer, che a sua volta non è ancora al meglio dopo l’infortunio rimediato a gennaio.