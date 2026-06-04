Kimi Antonelli risponde a Russell: “Come faccio a perdere qualcosa che ancora non ho vinto”.

Alla vigilia del GP Monaco il leader del Mondiale di Formula 1 risponde al compagno della Mercedes: “Il campionato non l’ho ancora vinto”.

Kimi Antonelli arriva a Monte Carlo nella migliore condizione possibile. Il pilota italiano ha vinto quattro GP di fila ed è saldamente il leader del Mondiale di Formula 1. In Europa lo scorso anno non brillò, ma ora è tutta un'altra storia. Il GP Monaco può cambiare un po' le carte in tavola e Russell vuole riscattarsi e a parole cerca di farlo disunire. Ma Kimi ha la risposta pronta.

La Ferrari è favorita a Monaco

Il pilota italiano nella conferenza stampa della vigilia ha parlato del weekend di Monte Carlo: "Qui a Monaco è sempre bellissimo, è un weekend speciale, non vedo l’ora di correre. Sappiamo che gli altri saranno vicini, soprattutto la Ferrari, che considero la favorita in questo weekend. Ma noi abbiamo portato un’ala posteriore nuova e vogliamo sicuramente fare bene, partendo dal sabato, che si sa, a Montecarlo è il giorno decisivo con la qualifica”.

Quanto fatto un anno fa (errore nelle Qualifiche) non è nei pensieri di Kimi, che ha la sicurezza delle quattro gare vinte in fila: "Non penso a quello che è successo l’anno scorso, per me è nel dimenticatoio. Sono cresciuto tanto da allora e ho capito molte cose. Quest’anno sarà un’altra storia".

"Come fai a perdere una cosa che non hai?"

Poi c'è il tema Russell, a partire dagli screzi del Canada: "Dopo Montreal abbiamo parlato, abbiamo fatto un meeting con il team prima di venire qui a Monte Carlo. Sappiamo cosa non deve succedere", poi però si è toccato il tema caldo delle parole di Russell che furente aveva detto che ora con quel margine di punti Antonelli il titolo poteva solo perderlo: "Parlare di queste cose, a questo punto, non ha senso. Ma come fai a perdere qualcosa che non hai? Il campionato non l'ho ancora vinto".

Ha perfettamente ragione Antonelli, ma Russell nettamente travolto in queste ultime gare deve provare a seminare il dubbio nel pilota italiano, che ha un margine di 43 punti sul compagno di squadra, battuto quattro volte su cinque.