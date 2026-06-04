Ferrari la più forte a Monaco, Leclerc e Hamilton frenano: “Circuito ideale, ma non siamo i favoriti”

A Monte Carlo la Ferrari può sfidare la Mercedes, ma a parole Hamilton e Leclerc provano a nascondersi alla vigilia del weekend di F1.

Fin qui le previsioni degli esperti, dei tecnici, sul Mondiale di Formula 1 2026 si sono avverate tutte. Sarà dominio Mercedes si diceva a marzo. La Ferrari può fare il colpo grosso a Monte Carlo. Adesso nel Principato si corre. Ci siamo, si potrebbe dire. Leclerc e Hamilton ci sperano, come tutti del resto a Monaco, dove chiunque nel circuito roulette hanno una possibilità. Ma a parole sia Charles che Lewis restano cauti e respingono a piena forza il ruolo di favoriti per il successo del Gran Premio.

Leclerc risponde a Norris: "Non sono d'accordo"

Leclerc ha vinto due anni fa, coronando uno dei sogni della sua vita. Hamilton ha trionfato tre volte, e senza un po' di sfortuna poteva aggiungere un altro tassello almeno. Ora sono lì, sperano di mettersi per una volta davanti a tutti. Ma sanno che sarà complicatissimo. Le insidie del GP Monaco sono notevolissime e gli avversari non mancano. In primis i due della Mercedes che hanno il mezzo migliore. Norris ha detto che la Ferrari vince a Monaco, ma Leclerc ha risposto al campione del mondo, vincitore nelle strette strade un anno fa, dicendo che non è vero: "Non sono d'accordo con Lando. Di sicuro siamo messi meglio qui che in altri circuiti. Ma se dovessi scommettere su di noi in una gara sceglierei questa. Ma la Mercedes ha mostrato di essere la più forte, e occhio pure a McLaren e Red Bull".

Il monegasco ha analizzato poi i punti di forza della SF-26 nei minimi dettagli: "In alcuni tracciati abbiamo sofferto un po' sui rettilinei. Abbiamo un telaio forte e ci aiuterà. Il pacchetto resterà lo stesso. La Mercedes è la più forte".

L'analisi di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, reduce dal secondo posto del Canada, ha gettato acqua sul fuoco analizzando la bontà della sua vettura. "Questo circuito probabilmente ci favorirà rispetto ad altri. Sui lunghi rettilinei a Montreal abbiamo perso tanto. Qui perderemo molto meno. La nostra vettura è competitiva a basse velocità. Non penso saremo i più veloci specialmente rispetto alle Mercedes, che è in grado di primeggiare ovunque e sembra poter fare tutto".