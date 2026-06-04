Calciomercato, news di oggi in diretta: Juventus su Sorloth e Kolo Muani, l’Inter tenta Mancini. Roma su Greenwood

Vlahovic e la Juve si sono separati. Addio conclamato, in pace, con una stretta di mano. Spalletti avrà un nuovo centravanti. Da tempo si parla di Kolo Muani, sarebbe un ritorno, ma la trattativa non è semplice con il PSG. L'alternativa di lusso è Sorloth, attaccante norvegese dell'Atletico Madrid, che non costa poco ma che potrebbe avere un eccellente impatto in Serie A.