Calciomercato, news di oggi in diretta: Juventus su Sorloth e Kolo Muani, l’Inter tenta Mancini. Roma su Greenwood

Le ultime notizie di calciomercato oggi 3 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. La Juventus dopo l'addio di Vlahovic valuta l'acquisto di un altro centravanti. Sorloth e Kolo Muani nel mirino. Palestra e Mancini piacciono all'Inter, mentre la Roma pensa all'inglese Greenwood.
Greenwood alla Roma, l'inglese il nome nuovo del mercato dei giallorossi
La pista Scamacca si è raffreddata. Un grande regalo a Gasperini arriverà. Greenwood, che nelle ultime due stagioni ha segnato a raffica con il Marsiglia, piace a Gasp e i dirigenti della Roma potrebbero decidere di affondare sul calciatore, pronto a sbarcare in Serie A.
Le ultimissime notizie di un calciomercato: le trattative di oggi 4 giugno 2026
La Juventus ha perso Vlahovic, che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Al suo posto arriverà un nuovo centravanti. Oltre al solito Kolo Muani si fa il nome del norvegese Sorloth. L'Inter ha nel mirino Palestra, che prenderà il posto di Dumfries, destinato al Real Madrid. Per la difesa oltre a Solet dell'Udinese piace tanto Gianluca Mancini, che per la Roma è un incedibile. I giallorossi invece seguono l'inglese Greenwood del Marsiglia.
Calciomercato Juventus: Sorloth o Kolo Muani al posto di Vlahovic
Vlahovic e la Juve si sono separati. Addio conclamato, in pace, con una stretta di mano. Spalletti avrà un nuovo centravanti. Da tempo si parla di Kolo Muani, sarebbe un ritorno, ma la trattativa non è semplice con il PSG. L'alternativa di lusso è Sorloth, attaccante norvegese dell'Atletico Madrid, che non costa poco ma che potrebbe avere un eccellente impatto in Serie A.