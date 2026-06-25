Calciomercato, news di oggi in diretta: il Chelsea chiude per Palestra, il Como incontra il Real per Nico Paz. Juve su Svilar

Ore decisive per il trasferimenti di Palestra al Chelsea che ha superato l'Inter all'ultimo secondo diventando la meta preferita dal calciatore. I contratti presto saranno pronti e il trasferimento sarà finalizzato. I nerazzurri cercano Cambiaso o Dodo al suo posto. Per rinforzare l'attacco la Juve pensa a Kolo Muani che gradirebbe un ritorno a Torino ma bisogna scontrarsi con il PSG: lo scorso anno il passaggio è sfumato negli ultimi giorni di calciomercato e per questo i parigini sono rimasti un po' scottati. L'Inter aspetta l'incontro fra Como e Real per capire se tentare l'affondo per Nico Paz.