Calciomercato, news di oggi in diretta: il Chelsea chiude per Palestra, il Como incontra il Real per Nico Paz. Juve su Svilar

Le ultime notizie di calciomercato oggi 25 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
L'Atalanta ha praticamente chiuso la trattativa con il Chelsea per il trasferimento per Palestra che sembrava indirizzato all'Inter: i nerazzurri restano in attesa per capire cosa succederà nell'incontro fra Como e Real Madrid per Nico Paz, in programma oggi. Kolo Muani si avvicina alla Juventus che deve ancora trovare l'accordo economico con il PSG per il prezzo del cartellino, ma ai bianconeri piacciono anche Lucumi e Muharemovic, e per la porta spunta Svilar.
Miretti è sempre sul mercato: Bologna e Villarreal vogliono il calciatore della Juventus
Miretti è sul mercato. Non ha convinto Spalletti e la Juve cerca una plusvalenza. Il Bologna lo ha messo nel mirino, ma lo segue anche il Villarreal, che giocherà la Champions League.
De Vrij lascia l'Inter e la Serie A: giocherà con il Panathinaikos di Benitez
Il difensore olandese che ha vestito prima la maglia della Lazio e poi quella dell'Inter passerà al Panathinaikos, storico club greco guidato dalla scorsa stagione da Rafa Benitez.
Sondaggio Juventus per Mile Svilar della Roma
La Juventus guarda anche alla porta in vista del mercato estivo e tra i profili monitorati c'è pure Mile Svilar, reduce da una stagione di altissimo livello con la Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero effettuato un sondaggio esplorativo per capire margini e costi dell'operazione, in un momento in cui il ruolo del portiere resta uno dei dossier aperti alla Continassa.
Per Svilar, però, la strada è tutt'altro che semplice. La Roma lo considera un punto fermo e nelle scorse settimane avrebbe già respinto un'offerta molto importante del Chelsea, intorno ai 50 milioni di euro, segnale chiaro della volontà del club giallorosso di non privarsi facilmente del proprio numero uno.
Como, attesa per l'incontro con il Real per Nico Paz
Sono ore caldissime anche per il futuro di Nico Paz che prenderà una svolta questa settimana. Oggi è in programma l'incontro tra le due società: la squadra di Fabregas vorrebbe tenerlo un altro anno e far slittare la recompra all'estate prossima, il Real vorrebbe monetizzare subito chiedendo 60 milioni di euro. L'Inter resta alla finestra per capire gli sviluppi della situazione.
Mercato Juve, Muharemovic e Lucumi i due obiettivi
Oltre a Kolo Muani sondato per l'attacco, la Juve ha avviato i contatti con il Bologna per il trasferimento di Lucumi, obiettivo dei bianconeri che potrebbero cedere a loro volta ai rossoblù Miretti, ma le due operazioni viaggiano su binari distinti. Parallelamente la Juve sondando il terreno anche per Muharemovic per la difesa: per il bosniaco possono contare sul 50% della futura rivendita, una situazione di notevole vantaggio rispetto alle concorrenti.
Palestra al Chelsea, affare ai dettagli
Tra Atalanta e Chelsea non manca quasi nulla per il passaggio in Premier League di Palestra. I contratti sono in fase di stesura: ai bergamaschi andranno, come pattuito, 57 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Ancora da stabilire la data delle visite mediche a Londra. Sfumano definitivamente i sogni dell'Inter che sperava di aver piazzato il primo colpo.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 25 giugno
Ore decisive per il trasferimenti di Palestra al Chelsea che ha superato l'Inter all'ultimo secondo diventando la meta preferita dal calciatore. I contratti presto saranno pronti e il trasferimento sarà finalizzato. I nerazzurri cercano Cambiaso o Dodo al suo posto. Per rinforzare l'attacco la Juve pensa a Kolo Muani che gradirebbe un ritorno a Torino ma bisogna scontrarsi con il PSG: lo scorso anno il passaggio è sfumato negli ultimi giorni di calciomercato e per questo i parigini sono rimasti un po' scottati. L'Inter aspetta l'incontro fra Como e Real per capire se tentare l'affondo per Nico Paz.