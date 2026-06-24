Calciomercato, news di oggi in diretta: Palestra al Chelsea, Inter beffata. Juve, Kolo Muani costa caro. Su Pulisic piomba il NY City

Le ultime notizie di calciomercato oggi 24 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Il Chelsea può chiudere oggi l'acquisto di Marco Palestra dall'Atalanta dopo aver superato l'offerta dell'Inter: 5 milioni a stagione più bonus al calciatore per 5 anni di contratto, 55 milioni più bonus ai bergamaschi e una percentuale sulla futura rivendita. Atalanta pronta a reinvestire su Alajbegovic e Gaetano.
Juventus costretta a mettere in stand-by l'affare Kolo Muani: il PSG vuole 38 milioni di euro. Su Soulé della Roma, ci sono anche Borussia Dortmund e Stoccarda. Napoli, slitta la firma di Allegri. Il Milan rischia di perdere Pulisic: il New York City gli offre un quinquennale da 10 milioni.
Il Napoli su Vicario, incontro con Manna che deve decidere su Meret
Giro di valzer in porta per il Napoli di Allegri, del quale ancora slitta la presentazione ufficiale. Piace molto Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che ha già evidenziato più volte di gradire un possibile ritorno in Serie A. Sulle sue qualità non si discute e nemmeno sull'esperienza che ha maturato negli ultimi anni in campo internazionale: così il Napoli si è fatto avanti. Il ds del club, Manna, ha incontrato il portiere per sondare il terreno e valutare la situazione: l'affare si può fare a prescindere che gli Spurs cedano dall'idea di partenza di valutare il cartellino 20 milioni di euro e che si riesca a piazzare uno tra Milinkovic Savic e Meret, con quest'ultimo principale indiziato per una eventuale partenza.
La Lazio di Gattuso fa subito sul serio: Lucca e Zaniolo nel mirino
Nemmeno il tempo di godersi l'approdo ufficiale sulla panchina della Lazio dopo le ultime dimissioni da CT che Rino Gattuso ha già dato mandato per richiedere giocatori coerenti con il suo modo di vivere e vedere il calcio. La nuova squadra è tutta da ricomporre ma le idee non mancano. Le ultime? Lucca in attacco con una trattativa che lo vorrebbe in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto e Zaniolo sulla trequarti, calciatore che solletica Gattuso per completare il reparto offensivo.
Rafa Leao manda un messaggio al Milan: "Decido il mio futuro dopo i Mondiali"
"Decido il mio futuro dopo i Mondiali", è il messaggio mandato da Rafa Leao al Milan al termine della partita vinta dal Portogallo contro l'Uzbekistan e nella quale ha segnato il gol nel finale. Il calciatore si è espresso così a DAZN alla domanda su Amorim neo allenatore dei rossoneri: "So che è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo. Allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido il mio futuro dopo il Mondiale, ora devo restare concentrato".
Il Milan rischia di perdere Pulisic: NY City in pressing, quinquennale a 10 milioni
Christian Pulisic nei giorni scorsi è stato contattato direttamente da Gerry Cardinale che lo vede, insieme a Modric, uno dei cardini anche del nuovo Milan di Amorim. Eppure, i rossoneri rischiano di perdere l'americano che, nelle ultime ore, è stato contattato dal New York City, franchigia di MLS che vorrebbe ingaggiarlo per la prossima stagione. E sul piatto avrebbe messo qualcosa che va oltre le lusinghe di Cardinale: un contratto da cinque anni a 10 milioni di ingaggio a stagione. Cifre impossibili da raggiungere per il club rossonero.
Calciomercato Roma, Soulé piace a Borussia Dortmund e Stoccarda
Soulé della Roma ha molti estimatori, dalla Germania hanno puntato gli occhi su di lui il Borussia Dortmund e lo Stoccarda oltre a diverse squadre in Arabia Saudita. I giallorossi, però, non hanno alcuna intenzione di privarsi di lui… almeno non alle cifre proposte finora. Altra trattative: De Vrij al Panathinaikos, pressing della Fiorentina per Luca Koleosho e per Thorstvedt.
Inter furibonda per lo scippo del Chelsea su Palestra: decisivi gli americani
L'Inter si è vista sfilare di mano Marco Palestra proprio quando stava chiudendo l'affare limando gli ultimi dettagli: 2.5 milioni di stipendio al giocatore e 50 milioni all'Atalanta. Po, l'improvviso e vincente inserimento del Chelsea che ha fatto saltare il banco: 55 milioni alla Dea e ingaggio monstre al giocatore fino a 6 milioni (bonus compresi), una cifra impensabile per i nerazzurri.
Ma cos'è successo? Da una parte, il dietrofront dell'agente di Palestra, Alessandro Lucci che pur presente di persona in sede Inter per concludere, non ha pensato due volte a fare dietrofront e spedire il difensore a Londra, sponda Blues, ribaltando tutte le carte in gioco e gli accordi.
Dall'altro l'intervento della proprietà americana del club inglese, nella figura del patron Todd Boehly, che ha contattato quella a stelle e strisce che da tempo è socia di Percassi a Bergamo, Stephen Pagliuca, storico dirigente di Bain Capital. Da qui, l'intesa con l'avvallo dell'Atalanta e, soprattutto con lo stesso Palestra che ha rivolto il primo sì dato all'Inter in quello per il Chelsea. Con la rabbia di Oaktree che si è vista sfilare un acquisto già fatto.
Calciomercato Atalanta: all-in per Alajbegovic, gioiellino della Bosnia
L'Atalanta, che sa di incassare i milioni per la cessione di Palestra al Chelsea, è pronta a fare all-in per due colpi. Il primo è Kerim Alajbegovic, classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen, che dopo il prestito al Red Bull Salisburgo e il bel campionato del ragazzo ha fatto valere la clausola di riacquisto. Alajbegovic è uno dei talenti emergenti del calcio europeo ed è ai Mondiali con la Bosnia, l'Atalanta prova a battere la concorrenza. Altra operazione: si tratta con fiducia per l'arrivo di Gaetano.
Napoli, slitta ancora la firma di Allegri: cosa sta succedendo
Il Napoli e Massimiliano Allegri hanno già l'accordo sancito ma la firma in calce al contratto triennale slitta ancora. Cosa sta succedendo? Nulla di grave o compromettente. Il presidente, Aurelio De Laurentiis, sarà a Roma oggi ma per la classica foto e l'annuncio sui social bisogna aspettare. Il motivo? L'allenatore sta aspettando la risoluzione con il Milan per poter firmare con il club azzurro. Per il resto Allegri sta già tracciando il "suo" Napoli tenendosi in contatto con il direttore sportivo, Manna. Il primo colpo? Gila dalla Lazio, visto che l'intesa appare vicina.
Calciomercato Juventus, il PSG non fa sconti per Kolo Muani
Il Paris Saint-Germain ha fatto sapere alla Juventus che per acquistare Kolo Muani deve pagare 38 milioni di euro. E non sembra abbia affatto intenzione di privarsi del calciatore per una cifra inferiore. Ecco perché l'operazione è finita per adesso su un binario morto e non si sblocca. perché proprio quella somma? Kolo Muani ha un contratto fino a giugno 2028 coi francesi che nell'estate 2023 lo hanno ingaggiato dall'Eintracht Francoforte per 95 milioni di euro. A bilancio il suo cartellino pesa ancora per 38 milioni di euro, l'importo richiesto per una cessione a titolo definitivo. Quali sono le alternative? Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, che pure costa caro. poi c'è il ritorno di "fiamma" per Dusan Vlahovic, in scadenza il prossimo 30 giugno.
I milioni del Chelsea, la chiamata di Xabi Alonso a Palestra: così l'Inter è stata sorpassata
Due fattori hanno spostato completamente l'asse di mercato per Marco Palestra da Milano a Londra: i milioni (tanti) che il Chelsea ha potuto mettere in gioco, la volontà di Xabi Alonso nel volere il calciatore dell'Atalanta, reduce da un'ottima stagione a Cagliari. Il contratto è stata la classica offerta che non si può rifiutare: 55 milioni oltre i bonus e una percentuale sulla futura rivendita alla "dea", 5 milioni a stagione più bonus per 5 anni al giocatore. Altro dettaglio tutt'altro che trascurabile: l'allenatore del Chelsea ha già fatto sapere a Palestra un giocatore importante per la sua squadra e il nuovo corso da ricostruire.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 24 giugno
Il Chelsea è alla stretta finale per prendere Marco Palestra dall'Atalanta. L'Inter può nulla rispetto alla capacità finanziaria dei londinese capaci di offrire condizioni contrattuali ed economiche migliori sia al calciatore, sia al club bergamasco: 5 milioni a stagione più bonus al calciatore per 5 anni di contratto, 55 milioni più bonus ai bergamaschi e una percentuale sulla futura rivendita. I nerazzurri, che pure avevano tentato un rilancio, non sono riusciti a spingersi oltre 2.5 milioni a stagione al calciatore, 50 milioni (bonus compresi) al club. Questioni di "vil denaro" hanno bloccato anche l'entusiasmo della Juventus per Kolo Muani, reduce dal prestito al Tottenham: il PSG chiede 38 milioni e non ha intenzione di fare sconti.
Il Napoli può battere Gila quale primo colpo di mercato ma deve anzitutto assicurarsi la firma di Massimiliano Allegri: slitta ancora ma non ci sono problemi particolari, serve attendere ancora qualche giorno. Il resto è già tutto deciso (anche lo staff oltre al contratto), presentazione del neo allenatore in ritiro a Dimaro.
Scelto l'allenatore (Amorim) e definito l'assetto societario, il Milan è ancora fermo al tavolo delle trattative. Dai Mondiali arriva la voce di Rafa Leao (in gol con l'Uzbekistan): "Al mio futuro penserò solo alla fine della Coppa del Mondo". Borussia Dortmund e Stoccarda bussano alla porta della Roma per Soulé. Continua il pressing della Fiorentina per Luca Koleosho e per Thorstvedt