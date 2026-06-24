Calciomercato, news di oggi in diretta: Palestra al Chelsea, Inter beffata. Juve, Kolo Muani costa caro. Su Pulisic piomba il NY City

L'Inter si è vista sfilare di mano Marco Palestra proprio quando stava chiudendo l'affare limando gli ultimi dettagli: 2.5 milioni di stipendio al giocatore e 50 milioni all'Atalanta. Po, l'improvviso e vincente inserimento del Chelsea che ha fatto saltare il banco: 55 milioni alla Dea e ingaggio monstre al giocatore fino a 6 milioni (bonus compresi), una cifra impensabile per i nerazzurri.

Ma cos'è successo? Da una parte, il dietrofront dell'agente di Palestra, Alessandro Lucci che pur presente di persona in sede Inter per concludere, non ha pensato due volte a fare dietrofront e spedire il difensore a Londra, sponda Blues, ribaltando tutte le carte in gioco e gli accordi.

Dall'altro l'intervento della proprietà americana del club inglese, nella figura del patron Todd Boehly, che ha contattato quella a stelle e strisce che da tempo è socia di Percassi a Bergamo, Stephen Pagliuca, storico dirigente di Bain Capital. Da qui, l'intesa con l'avvallo dell'Atalanta e, soprattutto con lo stesso Palestra che ha rivolto il primo sì dato all'Inter in quello per il Chelsea. Con la rabbia di Oaktree che si è vista sfilare un acquisto già fatto.