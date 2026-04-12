Poker Inter che batte il Como in rimonta e avvicina lo Scudetto: Chivu ora è a +9 sul Napoli secondo

Pazza Inter da 2-0 a 2-4 contro il Como al termine di una partita pazzesca, bellissima e a dir poco importante per avvicinare i nerazzurri allo Scudetto. Il successo del Sinigaglia porta infatti la squadra di Chivu a +9 sul Napoli secondo. Una partita bellissima che i padroni di casa sembravano potersi portare a casa dopo il vantaggio di 2-1 della prima frazione grazie a Alex Valle, Nico Paz e alla rete di Thuram che aveva riaperto la sfida.

Nella ripresa ancora Thuram fa 2-2 e doppietta personale prima che Dumfries facesse lo stesso con due gol che hanno congelato il punteggio sul 2-4. Nel finale l'arbitro assegna un discutibile rigore ai padroni di casa che riaprono la partita con il penalty trasformato da Da Cunha. L'Inter soffre nel finale ma alla fine si porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Scudetto.

Il gol del raddoppio di Nico Paz.

Il Como chiude il primo tempo in vantaggio

Primo tempo scoppiettante e concluso con il Como in vantaggio per 2-1. Ben 45 minuti divertenti soprattutto dopo i primi venti di assoluto studio da parte delle due squadre. Sono i padroni di casa ad accendersi per primi con le tante iniziative dei vari Nico Paz e Baturina. La squadra di Fabregas poi trova il gol del vantaggio grazie al velo di Diao per l'incursione di Nico Paz che calcia in porta ma Sommer respinge. Su quella palla in area di rigore si avventa Alex Valle che mette la palla in rete.

Il Como non molla la presa e nonostante l'Inter ci avesse provato a rispondere con un colpo di testa di Dumfries su calcio d'angolo, sono i padroni di casa a trovare il nuovo vantaggio. Butez direttamente dalla sua area di rigore rinvia sui piedi di Nico Paz il quale si accentra da destra col sinistro a giro mettendo alle spalle di Sommer. Una mazzata per i nerazzurri che si risvegliano però prima dell'intervallo con la zampata di Thuram bravo di suola a inserirsi in area su cross da destra di Barella. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 2-1.

Il gol del sorpasso firmato da Dumfries.

L'Inter la chiude nel secondo tempo con una super rimonta

Nella ripresa l'Inter si trasforma e trova subito il gol del pareggio ancora con Thuram. Il francese è bravo a sfruttare un'indecisione tra Kempf e Butez sorprendendo con un pallonetto la difesa del Como. Il 2-2 fa spaventare i ragazzi di Fabregas che però reagiscono con il colpo di testa di Ramon finito tra le braccia di Sommer. Capovolgimento di fronte e sugli sviluppi di un calcio di punizione è Dumfries che di testa mette alle spalle di Butez il pallone che vale il 2-3 e gela il Sinigaglia. Chivu richiama subito la squadra invitandola a usare la testa in questo momento.

Il Como reagisce ma è l'Inter a trovare il gol del 2-4. Lancio lungo per la testa di Akanji che fa una sponda bellissima per l'inserimento in area di rigore di Dumfries che va doppietta mettendo in rete la palla del poker che sembra aver chiuso la partita. Tutto si riapre nel finale con il discusso rigore fischiato al Como per fallo in area di Bonny su Nico Paz il quale colpisce lo spagnolo sulla linea dell'area di rigore e così il direttore di gara assegna il tiro dagli undici metri. Da Cunha trasforma e porta il risultato sul 3-4. Ma non c'è più tempo: al triplice fischio è l'Inter a festeggiare.