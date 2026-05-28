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LIVE Napoli, Italiano oggi incontra il Bologna. Contatti con Allegri: le news sul nuovo allenatore

Ultime news di mercato sul nuovo allenatore del Napoli, gli aggiornamenti in diretta sul sostituto di Conte tra Allegri e Italiano.

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28 Maggio 2026, 6:30
A cura di Maurizio De Santis, Alessio Morra, Paolo Fiorenza
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Le notizie dell'ultima ora sul nuovo allenatore del Napoli: notte di riflessione in casa partenopea. Si sfoglia la margherita tra Allegri e Italiano. Determinante l'incontro oggi tra l'allenatore e la dirigenza del Bologna. Se Italiano si dimetterà allora la chiusura della trattativa con il club del presidente De Laurentiis sarà la rapida conseguenza. Allegri è in attesa di una chiamata.

08:39

Nuovo allenatore, De Laurentiis fissa la data per chiudere l'operazione

La prossima settimana il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, partirà per Los Angeles. E prima di allora vuole chiudere l'operazione "nuovo allenatore". In buona sostanza, manca poco alla scelta del tecnico che prenderà il posto di Conte poi si passerà alla stesura dei contratti per mettere nero su bianco. Ma il patron vuole che tutto sia definito, non intende aspettare oltre.

A cura di Maurizio De Santis
08:30

Le preferenze dei tifosi del Napoli

Un sondaggio effettuato sui tifosi partenopei dice che in massa vorrebbero Massimiliano Allegri, oltre il 62 percento di preferenze. Ma sui social però il profilo dell'ex Milan è stato bersagliato da messaggi di tifosi napoletani che dicono che non lo vorrebbero.

A cura di Alessio Morra
07:45

Max Allegri in corsa per la successione di Conte

Massimiliano Allegri vuole voltare pagina rapidamente dopo la clamorosa sconfitta con il Cagliari che ha impedito al Milan di giocare la prossima Champions. Allegri ha già avuto contatti con il Napoli e attende la decisione di De Laurentiis.

A cura di Alessio Morra
07:30

Di Vaio su Italiano al Napoli: "Nessuno ci ha avvertito dell'incontro a Roma"

Il Ds del Bologna Marco Di Vaio ha dichiarato che il club rossoblù non era a conoscenza dell'incontro a Roma tra il Napoli e Vincenzo Italiano: "Sorpresi? Non ci hanno avvertito, non è una grande novità nel nostro mondo. La nostra idea non cambia su quello che vogliamo fare con Italiano. Se nell'incontro che avremo ci dicesse che vuole andare via ci dispiacerebbe molto, perché siamo convinti che con il mister abbiamo più possibilità di tornare in Europa l'anno prossimo. Dopo l'incontro vi diremo quello che sarà".

A cura di Paolo Fiorenza
07:15

Oggi Italiano incontra il Bologna, il Napoli aspetta

Vincenzo Italiano in questo giovedì incontrerà il Bologna, o meglio la società rossoblu. Incontro determinante per il futuro del tecnico, che ha ancora un altro anno di contratto. Difficile fare previsioni. Se si dimetterà il passaggio al Napoli sarà praticamente certo.

A cura di Alessio Morra
06:45

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli tra Italiano e Allegri

Difficile fare una previsione in questo momento specifico. Italiano pare in vantaggio, ma non così tanto avanti rispetto ad Allegri che resta pienamente in corsa per la successione di Antonio Conte.

A cura di Alessio Morra
06:30

Le ultime notizie sul nuovo allenatore del Napoli in diretta

Giornata importante questa di oggi per il futuro della panchina del Napoli. Vincenzo Italiano incontra il Bologna, è il tassello decisivo. Se sarà conclamato l'addio la sua firma con i partenopei sarà quasi consecutiva, ma Allegri è sullo sfondo e resiste, in attesa di un segnale.

A cura di Alessio Morra
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