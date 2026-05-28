LIVE Napoli, Italiano oggi incontra il Bologna. Contatti con Allegri: le news sul nuovo allenatore

Il Ds del Bologna Marco Di Vaio ha dichiarato che il club rossoblù non era a conoscenza dell'incontro a Roma tra il Napoli e Vincenzo Italiano: "Sorpresi? Non ci hanno avvertito, non è una grande novità nel nostro mondo. La nostra idea non cambia su quello che vogliamo fare con Italiano. Se nell'incontro che avremo ci dicesse che vuole andare via ci dispiacerebbe molto, perché siamo convinti che con il mister abbiamo più possibilità di tornare in Europa l'anno prossimo. Dopo l'incontro vi diremo quello che sarà".