Francisco Cerundolo scopre in campo che il fratello ha battuto Sinner: “Fermi, non ditemi niente”

Francisco Cerundolo scopre il trionfo del fratello su Sinner mentre gioca al Roland Garros: il retroscena dal campo e la reazione sbalordita.

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I genitori dei fratelli Cerundolo hanno vissuto una giornata intensa e incredibile al Roland Garros, saltando da un campo all'altro. Da una parte Juan Manuel giocava contro Jannik Sinner, dall'altra il più quotato Francisco se la vedeva contro Gaston. La prima partita sembrava a senso unico con il numero uno al mondo pronto a servire per il match, poi tutto è cambiato con il suo malessere e la rimonta dell'argentino. Ovviamente il fratello maggiore non sapeva nulla ed è rimasto a dir poco sorpreso quando ha appreso del risultato di JM.

Francisco Cerundolo scopre che il fratello ha vinto contro Sinner

"Sai il risultato della partita di tuo fratello? Sai cosa è successo oppure no?": così l'intervistatore si è rivolto a Francisco Cerundolo dopo la sua vittoria su Gaston. La reazione è stata di sbalordimento, anche perché il numero 26 del mondo ha capito che qualcosa di imprevedibile potesse essere successo: "No, no, non so niente, non so niente". Una risposta che ha invitato a nozze il suo interlocutore, che ha spiegato: "A Sinner sono venuti i crampi quando era 5-1 nel terzo set". Di fronte all'incredulità del maggiore dei Cerundolo, l'uomo ha proseguito: "Era avanti 6-3, 6-2 e 5-1 per chiuderla. Poi Juan ha finito per vincere 6-1 al quinto".

I familiari di Cerundolo spariti

Si è lasciato andare ad un sorriso Francisco che ha rivelato di essere entrato in campo quando la partita di suo fratello sembrava già compromessa: "Ok, non lo sapevo. Non ne avevo la minima idea. Io sono entrato in campo e credo che fosse sotto 3-1 o 4-1. Non sapevo nulla. A un certo punto avevamo detto con la mia famiglia che forse si sarebbero divisi per seguire entrambi i match. E io guardavo sugli spalti e non vedevo ancora la mia famiglia. Allora ho detto: ‘Che è successo?’.

Lo spoiler dei tifosi

Francisco aveva percepito qualcosa di strano visto che nessuno della sua famiglia stava facendo ritorno sugli spalti e allora ha iniziato ad interessarsi al risultato, chiedendo ai presenti: "Ho chiesto e mi hanno fatto cenno tipo ‘sotto 2 set a 1’. E io ho pensato: ‘Beh, sta lottando’. E all’improvviso, mentre stavo giocando il quarto set, andavo all’asciugamano e la gente mi diceva: ‘Tuo fratello sta vincendo, tuo fratello sta vincendo’. E io dicevo: ‘Fermi, fermi, per favore. Non ditemi più niente’. Io stavo soffrendo per la mia partita e ancora non sapevo bene come stesse andando la sua".

Nelle fasi finali della sua partita qualcuno gli ha rivelato il sorprendente risultato di Juan Manuel contro Sinner, ma niente di certo: "Poi, credo sul 3-1 o 4-1 nel quarto, torno all’asciugamano e mi dicono: ‘Tuo fratello ha vinto, tuo fratello ha vinto’. E io dicevo: ‘Porca miseria… adesso devo vincere anch’io. Non posso non vincere adesso’. Quindi niente, è stato tutto assurdo". Una giornata indimenticabile per tutto il clan Cerundolo.