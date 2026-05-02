L’Inter vince lo Scudetto contro il Parma se… risultati e combinazioni con Napoli e Milan

L’Inter di Chivu a un passo dal 21° Scudetto. Tutte le combinazioni per la festa nerazzurra contro il Parma: a Lautaro e compagni basta una vittoria, ma il tricolore può arrivare anche senza giocare in caso di ko del Napoli col Como e mancato successo del Milan.

L'Inter ha le mani sullo Scudetto numero 21 della sua storia. Manca ancora l'ultimo passo e poi la squadra di Chivu potrà essere considerata formalmente campione d'Italia. Questa prospettiva può concretizzarsi anche nella 35a giornata di Serie A, con il vantaggio dei nerazzurri in classifica che potrebbe diventare incolmabile per la seconda in classifica Napoli. Quali sono le combinazioni per la vittoria del titolo da parte dell'Inter? Lautaro Martinez e compagni potrebbero trionfare ancor prima di scendere in campo.

La situazione di classifica attuale tra Inter, Napoli e Milan, cosa serve per lo Scudetto

La situazione attuale vede l'Inter capolista a 4 partite dal termine del campionato 2025/2026 con 79 punti. Allo stato attuale delle cose sono 10 le lunghezze in più sulla seconda in classifica Napoli e 12 sul Milan, ovvero le due squadre che per la matematica hanno ancora le chance per contendere il titolo alla prima della classe. In palio infatti sulla carta ci sono ancora 12 punti, con gli azzurri che dovrebbero vincerle tutte e sperare in più di un passo falso dell'Inter e idem per i rossoneri. Uno scenario molto complicato per la squadra di Conte e ancor di più per quella di Allegri. Cosa succederebbe in caso di arrivo di due squadre a pari punti? Il titolo si assegnerebbe con lo spareggio.

L'Inter di fatto ha bisogno di una vittoria per vincere matematicamente il campionato in ampio anticipo. I nerazzurri saranno impegnati domenica sera in casa contro il Parma e con i 3 punti sarebbe Scudetto a prescindere dai risultati delle altre. Inoltre a Chivu basterebbe un punto per tagliare definitivamente fuori anche i rossoneri. Attenzione però a quello che accadrà oggi, con il Napoli impegnato a Como ed eventualmente a Sassuolo-Milan. Se gli azzurri dovessero essere sconfitti sul campo della squadra di Fabregas e i rossoneri non dovessero vincere al Mapei allora l'Inter sarebbe campione d'Italia senza giocare, con il match contro gli emiliani che si trasformerebbe in una vera e propria passerella. Dunque ecco le combinazioni.

Inter campione d'Italia senza giocare

Se il Napoli sarà sconfitto contro il Como e il Milan non dovesse vincere contro il Sassuolo il risultato di Inter-Parma diventerebbe ininfluente ai fini dello Scudetto. Anche con una sconfitta contro gli emiliani, la squadra di Chivu resterebbe a più 10 sulla seconda a 3 giornate dal termine. Con 9 punti in palio, il distacco sarebbe matematicamente irrecuperabile.

Inter-Parma, cosa serve ai nerazzurri per lo Scudetto

Le cose cambiano ovviamente nel caso di risultato positivo del Napoli a Como. Se i partenopei dovessero pareggiare, allora all'Inter basterebbe anche un punto contro il Parma per festeggiare lo Scudetto al Meazza domenica sera. In caso di successo per il Napoli in terra lariana, allora l'Inter dovrebbe vincere per cucirsi lo Scudetto sul petto con tre giornate d'anticipo. Per far fuori invece il Milan, in caso di vittoria contro il Sassuolo, ai nerazzurri basterebbe un solo punto.