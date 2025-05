video suggerito

Spareggio Scudetto Inter-Napoli in caso di arrivo a pari punti: quando e dove si gioca, come funziona Inter e Napoli potrebbero giocarsi lo Scudetto allo spareggio in caso di arrivo a pari punti: cosa dice il regolamento e quando sarà prevista la partita. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il verdetto del campionato è rimandato all'ultima giornata, con 90 minuti che saranno infuocati per Napoli e Inter: le due squadre sono impegnate nella lotta per lo Scudetto, separate da un solo punto, e potrebbero chiudere la stagione a pari punti. In questo caso andrebbe in scena lo spareggio, una gara secca che servirà per assegnare il titolo di Campione d'Italia. Non è un'ipotesi remota, dato che le combinazioni affinché accada sono possibili.

Napoli e Inter a pari punti, come funziona lo spareggio per lo Scudetto

Se la squadra di Conte dovesse perdere in casa contro il Cagliari e quella di Inzaghi pareggiare in trasferta contro il Como, ecco che Napoli e Inter terminerebbero il campionato appaiate al primo posto con 79 punti. Ed è in quel caso che non si guarderebbe alla classifica avulsa, ma entrerebbe in scena lo spareggio per assegnare lo Scudetto: si tratta di una gara secca per assegnare il titolo, in cui le due squadre si giocano il tutti per tutto. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari non ci saranno i supplementari ma si andrà direttamente ai rigori per assegnare il campionato 2024/2025.

Quando si gioca lo spareggio scudetto: data e orario

Ci sono state grandi discussioni sulla data in cui disputare l'eventuale spareggio tra Napoli e Inter, visto il calendario congestionato dei nerazzurri impegnati anche nella finale di Champions League. Dopo l'ultima riunione la Lega Serie A ha deciso che si terrà lunedì 26 maggio, proprio il giorno dopo la fine ufficiale della stagione, presumibilmente alle 20:45 anche se non è stata ancora confermato l'orario della partita.

Spareggio Scudetto all'Olimpico di Roma: perché non si gioca a San Siro

da regolamento lo spareggio per assegnare lo Scudetto si gioca in casa della squadra arrivata prima nella classifica avulsa. In caso di arrivo a parità punti di Inter e Napoli sarebbero i nerazzurri ad avere la meglio, perché più avanti nella differenza reti, ma la partita non si giocherebbe a San Siro. La Lega Serie A infatti ha deciso di spostarla all'Olimpico di Roma, su un campo neutro per ragioni legate alla sicurezza e al controllo dell’ordine pubblico.