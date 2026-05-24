Chi retrocede a pari punti tra il Tottenham di De Zerbi e il West Ham: il regolamento della Premier

La corsa salvezza in Premier si decide all’ultima giornata, ma in caso di pari punti è la differenza reti a fare la differenza. Il West Ham è attualmente sfavorito e rischia la retrocessione anche vincendo, se il Tottenham non perde.

La corsa salvezza in Premier League si deciderà all’ultima giornata e coinvolge direttamente Tottenham e West Ham. Le due squadre potrebbero anche chiudere il campionato a pari punti, ma il regolamento inglese è molto chiaro su come verrebbe stabilita la permanenza in categoria.

In caso di arrivo a pari punti, infatti, il primo criterio utilizzato dalla Premier League è la differenza reti. E al momento il Tottenham è nettamente avanti rispetto agli Hammers: gli Spurs di Roberto De Zerbi hanno un saldo di -10, mentre il West Ham è fermo a -22. Questo significa che, se le due squadre dovessero terminare la stagione con gli stessi punti, sarebbe il West Ham a retrocedere.

Per ribaltare la situazione, gli Hammers di Nuno Espirito Santo avrebbero bisogno non solo di vincere l’ultima partita, ma anche di colmare un gap enorme nella differenza reti, scenario al momento praticamente impossibile.

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Tottenham-West Ham, chi retrocede in caso di arrivo a pari punti: il regolamento

Il Tottenham di Roberto De Zerbi arriva all’ultima giornata con due punti di vantaggio sul West Ham e ospiterà l’Everton. Agli Spurs basterebbe anche un pareggio per assicurarsi la salvezza matematica, considerando il margine rassicurante nella differenza reti. Inoltre, l’Everton non ha più particolari obiettivi di classifica.

Il West Ham, invece, è obbligato a battere il Leeds e sperare contemporaneamente in una sconfitta del Tottenham. Solo così gli Hammers potrebbero superare gli Spurs in classifica e restare in Premier League. Con un arrivo a pari punti, infatti, la squadra londinese sarebbe condannata alla retrocessione.