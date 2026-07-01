Sandro Tonali al Tottenham per 116 milioni di euro! È il calciatore italiano più pagato della storia

Sandro Tonali passa al Tottenham per 116 milioni di euro diventando il calciatore italiano più pagato della storia. Decisivo De Zerbi nell’affare.

Sandro Tonali fa vibrare il calciomercato ma per lui non ci sarà nessun ritorno in Italia. Il centrocampista azzurro è stato preso dal Tottenham per una cifra pari a 116 milioni di euro. Numeri da capogiro per un giocatore sicuramente straordinario che già qualche anno fa era passato dal Milan al Newcastle per 58,9 milioni di euro e ora va agli Spurs praticamente al doppio di quella cifra. Un investimento non banale quello dei londinesi che fanno di Tonali il giocatore italiano più pagato nella storia e il primo di sempre a toccare la tripla cifra.

Un investimento importante fortemente voluto da Roberto De Zerbi che già era stato accontentato dalla società con l'arrivo di Mateus Fernandes per 92 milioni di euro dal West Ham. Numeri pazzeschi che confermano le ambizioni dei londinesi vogliosi di voler cancellare la passata stagione – con la retrocessione sfiorata – e ripartire con un allenatore top e un mercato faraonico. Tonali era stato però già vicino ad essere il calciatore più pagato proprio dopo il suo trasferimento dal Milan al Newcastle piazzandosi alle spalle di Retegui, ora secondo.

Sandro Tonali con la maglia del Newcastle.

La trattativa per l'arrivo di Tonali al Tottenham ha avuto un'accelerata proprio nelle ultime ore con il decisivo ruolo di De Zerbi nell'affare e la ricca offerta dal punto di vista dell'ingaggio per i calciatori che con gli Spurs andrà a percepire una cifra pari a 12 milioni di euro per 6 anni. Tecnicamente dunque le cifre dell'affare sono pari a 92,5 milioni di sterine più 7,5 di bonus, di fatto 116 milioni di euro. Il Tottenham dopo Tonali è assolutamente scatenato sul mercato dato che oltre all'arrivo del centrocampista italiano gli Spurs hanno raggiunto col Brighton l'accordo per la cessione di Luka Vuskovic per 50 milioni.

Cessioni dunque, ma anche entrate. Tonali dunque come calciatore italiano più pagato della storia. In cima alla classifica dunque proprio il centrocampista ex Milan seguito in seconda posizione da Retegui passato all'Al-Qadsiah per 68.5 milioni di euro. In terza posizione da Jorginho dal Napoli al Chelseaper 57 milioni di euro e dal recente trasferimento di Marco Palestra dall'Atalanta al Chelsea per 55 milioni di euro. Solo in settimana posizione invece tra i recenti trasferimenti di calciatori italiani, quello di Riccardo Calafiori dal Bologna all'Arsenalper 45 milioni di euro.