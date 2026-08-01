Tonali gioca e segna subito col Tottenham: decisivo nel test-derby col Chelsea di Palestra

Nell’amichevole di lusso ad Hong Kong, nel derby tutto londinese tra Tottenham e Chelsea, ha brillato la stellina di Sandro Tonali che ha debuttato segnando. Palestra “rimandato” al prossimo test quando i Blues sfideranno la Juve di Spalletti.

Pronti, via e gol. Non poteva esserci miglior incipit per Sandro Tonali al suo esordio ufficiale con la sua nuova squadra, il Tottenham di De Zerbi, il tecnico cui ha confidato di aver impiegato l'arco di soli dieci minuti per dire "sì" al suo passaggio dal Newcastle agli Spurs di Londra. Nella vittoria in amichevole-derby contro il Chelsea, il centrocampista azzurro ha bagnato la propria prova con un gol e poco importa se il suo tiro è risultato imparabile a causa di una deviazione: l'idea e il sinistro sono stati suoi e nessuno ha potuto negargli esultanza e gioia.

Tonali, debutto con gol nella sua prima uscita ufficiale col Tottenham

Sandro Tonali nell'amichevole precampionato a Sidney contro il Chelsea ha contribuito attivamente al successo Spurs che hanno anche dovuto affrontare un "gap" ulteriore, ovverossia l'inferiorità numerica per il rosso rimediato dal difensore Danso nei primi minuti del secondo tempo. Gli uomini di Roberto De Zerbi non hanno perso lucidità né mordente in campo e sono riusciti a imporsi sulla squadra di Xabi Alonso grazie alle reti del centrocampista italiano ex Newcastle, al suo esordio assoluto, e dell'attaccante Richarlison, in goal a fine di un match che ha divertito oltre 80 mila spettatori accorsi allo Stadium Australia.

Tonali già beniamino dei tifosi Spurs: dimenticato subito Newcastle

Ovviamente, applausi a scena aperta per Sandro Tonali che si è preso i festeggiamenti dei suoi compagni in campo, e gli elogi dei suoi nuovi tifosi sui social che hanno fatto da contraltare alla rabbia e all'invidia dei sostenitori dei Magpies, "orfani" di un giocatore che solo tre estati fa, nel 2023, era stato prelavato dal Milan per 70 milioni per vincere solamente una Carabao Cup ed essere ceduto adesso al Tottenham per 116 milioni. Dove il centrocampista azzurro guadagnerà la bellezza di 14 milioni a stagione.

Il confronto Tonali-Palestra: difensore "rimandato" al test contro la Juve

Nel derby-test tra Tottenham e Chelsea gli occhi dei tifosi e appassionati italiani non erano solamente per Sandro Tonali che ha risposto nel migliore dei modi trovando la via del gol alla sua prima ufficiale con la nuova squadra ma anche per un altro azzurro e compagno nella Nazionale italiana, Marco Palestra recentemente passato dal Cagliari ai Blues, con l'Atalanta che ha ceduto l'intero cartellino agli inglesi dopo una fallita trattativa con l'Inter. Palestra in questa amichevole ha però disputato solamente i primi minuti di gara, senza brillare, in attesa forse di farlo nella prossima amichevole di lusso, quando il Chelsea sfiderà la nuova Juventus di Luciano Spalletti.