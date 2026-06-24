Il ruolo di Xabi Alonso per portare Palestra al Chelsea: una chiamata nella notte ha beffato l’Inter

Xabi Alonso è stato determinante per portare Palestra al Chelsea beffando l’Inter. L’allenatore dei londinesi ha avuto una telefonata col giocatore martedì sera.

Marco Palestra si prepara a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Quando sembrava ormai tutto fatto per il suo trasferimento dall'Atalanta – proprietaria del cartellino – all'Inter, ecco il blitz dei londinesi che con un autentico colpa di coda hanno beffato Marotta e Ausilio. I 45 milioni più 5 di bonus proposti dai nerazzurri sono stati ampiamente superati dai 57 milioni, più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita messi sul piatto dai Blues. A quel punto i Percassi, nonostante l'accordo già in essere con Palestra, non hanno potuto dire di no.

Per il giocatore, inoltre, rispetto ai 2,5 milioni d'ingaggio concordati con l'Inter, il Chelsea ha proposto un'offerta economica da 5 milioni di euro, da capire se per 5 o 6 anni. Insomma, le cifre hanno sicuramente fatto la differenza anche se nel mezzo della trattativa tra Inter e Chelsea per convincere l'Atalanta, anche il tecnico dei londinesi Xabi Alonso ha fatto la sua parte. Come sottolineato dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, nella tarda serata di ieri c'è stata una nuova call tra Palestra e lo stesso allenatore spagnolo che gli promesso un ruolo centrale all’interno del progetto.

Marco Palestra in azione con la maglia del Cagliari.

La call di Xabi Alonso che ha cambiato la trattativa del giocatore con l'Inter

Determinante dunque anche questa mossa da parte del Chelsea che è stata un po' la ciliegina sulla torta alla caotica giornata di martedì. E pensare che Palestra era stato presente di persona all'incontro pomeridiano con l'Inter assistito dall'agente Lucci. Successivamente il summit con il Chelsea in videocall. Qui Palestra ha avuto modo di parlare con Xabi Alonso il quale gli ha illustrato tutti gli aspetti tecnici del suo progetto e il ruolo centrale che avrebbe Palestra proprio all'interno del suo scacchiere tattico. La videochiamata è stata dunque positiva per il giocatore che però ha poi lasciato la palla all'Atalanta lasciando libera la Dea di accettare l'offerta che più di tutte potesse soddisfarla.

Il club bergamasco ha ottimi rapporti con il Chelsea e anche questo ha fatto la differenza sulla chiusura dell'affare. Dall'Inghilterra intanto diversi personaggi di spessore del calcio in Premier hanno espresso enorme soddisfazione per questo acquisto. L'ex capitano John Terry ha parlato di acquisto di livello capace di spostare gli equilibri del Chelsea mentre Frank Lampard ha sottolineato lo spessore del ragazzo considerato dall'ex leggenda dei Blues come uno dei migliori calciatori italiani dell'ultima generazione.