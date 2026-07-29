Il video dell’esordio di Palestra col Chelsea diventa virale: tifosi sconcertati

Martedì Marco Palestra ha giocato la sua prima partita con la maglia del Chelsea: un esordio che gli ha attirato tanti commenti perplessi – e numerosi negativi – dai tifosi dei Blues.

Martedì il Chelsea del neo tecnico Xabi Alonso ha affrontato in un'amichevole prestagionale – la prima del tour dall'altra parte del mondo – i Western Sydney Wanderers. La partita non è stata esattamente un esempio di applicazione difensiva, visto il punteggio finale di 6-4 per i Blues. Il match ha visto l'esordio con la sua nuova squadra di Marco Palestra, entrato al 63′ al posto di Tayo Subuloye e piazzatosi sulla mattonella di terzino destro nel 4-2-3-1 schierato dall'allenatore spagnolo.

La prima partita di Palestra col Chelsea lascia molti tifosi perplessi: c'è chi già lo stronca

Un esordio, quello del 21enne calciatore milanese pagato ben 55 milioni all'Atalanta e soffiato all'Inter, che è finito sui social sintetizzato in un video di un paio di minuti. Un filmato che è diventato virale per il motivo sbagliato: i tanti commenti negativi che hanno già stroncato il ragazzo. Tra inviti a non comprare più calciatori italiani e previsioni di bocciatura in tempi rapidi con probabile cessione in prestito, c'è chi gli dà apertamente del bidone.

A onor di verità, c'è anche chi difende Palestra e sottolinea che qualcosa di buono si è intravisto nel video, con particolare riferimento a un'azione in cui l'ex cagliaritano si è liberato dell'avversario con abile mossa per andare sul fondo dopo aver scambiato con Estevao. "Diamogli tempo", "Sta imparando" scrivono i tifosi dei Blues che hanno fiducia in Marco.

Il video virale dei gesti di stizza a Joao Pedro: "Ma che gli è successo? Sta bene?"

E tuttavia gli haters rilanciano con un altro video, stavolta di pochi secondi, che mostra una reazione di stizza di Palestra nel finale della partita, quando sul risultato di 4-4 ha invitato con ampi gesti Joao Pedro lanciato verso il portiere avversario (da un bel filtrante di Cole Palmer) a passargli il pallone. Il brasiliano, che aveva appena messo a segno il gol del momentaneo pareggio, non ci ha pensato neanche a cedere la palla al compagno che gli correva a fianco e ha agevolmente realizzato la rete del 5-4, chiudendo poco dopo il discorso col gol della personale tripletta. "Che è successo a Palestra? Stai bene?", scrive chi lancia il video dei gesti rabbiosi del terzino.

Insomma il pubblico inglese già si è diviso sull'acquisto del nazionale azzurro, che dal canto suo ce la metterà tutta per convincere gli scettici sulle propria capacità di stare in campo al massimo livello della Premier League, sulle orme di Tonali e Calafiori.