Palestra spiega perché ha preferito il Chelsea all’Inter: “Le due conversazioni con Xabi Alonso”

Contratto e stipendio al Chelsea sono importanti, l’ex calciatore dell’Atalanta ha chiarito perché ha preferito i Blues “Abbiamo tanti giocatori di talento e un allenatore come Xabi Alonso”.

Marco Palestra è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea.

Le prime parole di Marco Palestra al Chelsea spiegano bene perché ha detto no all'Inter. E non è stata solo per una questione di soldi, che pure hanno un peso se sul piatto c'è più del doppio di quanto avrebbe guadagnato in nerazzurro. Sintetizza la sua decisione in quattro concetti essenziali: la chiacchierata al telefono con Xabi Alonso ha avuto un peso importante nelle sue valutazioni; è nel club campione del mondo; arriva in una "rosa fortissima" e "con tanti giocatori di talento"; non vede l'ora di "competere in Premier League". C'è bisogno d'altro? No, è tutto più chiaro che qui, in questa Serie A che non ha più lo stesso potere contrattuale del passato e arranca ancora a livello progettuale.

Contratto di 7 anni, stipendio da oltre 6 milioni a stagione

Nel comunicato ufficiale del Chelsea ci sono anche i dettagli dell'accordo che Palestra ha firmato coi londinesi. Ha firmato fino al 2033, guadagnerà uno stipendio di 6 milioni netti a stagione tra parte fissa e variabile legata ai bonus (l'Inter gliene offriva 2.5). Tanti soldi. Molti di più sono arrivati nelle casse dell'Atalanta che lo ha ceduto per 57 milioni di euro più 3 milioni di bonus, per un totale potenziale di 60 milioni, conservando anche una percentuale sulla futura rivendita.

Palestra e le ragioni che lo hanno spinto verso Londra e non a Milano

Nell'intervista al canale ufficiale del club l'ex calciatore del Cagliari (vi ha giocato in prestito fino al campionato scorso) è stato molto entusiasta nell'elencare le motivazioni che lo hanno spinto a fare i bagagli e immaginare il futuro a Londra e non a Milano.

"Molte cose mi hanno convinto a unirmi al Chelsea, uno dei migliori club al mondo" – dice Palestra che sa benissimo di mettere piede in un club campione del mondo, che ha grandi ambizioni (commisurata alla pressione e alle attese) e nel quale sarà sotto esame da subito alla luce dell'investimento fatto per portarlo in Inghilterra.

Dubbi non ne ha. Anzi… "Ho sentito l'energia fin dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto. Sono molto emozionato e non ve l'ora di iniziare, di rivedere tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e l'allenatore, di lottare in Premier League. Abbiamo tanti giocatori di talento qui, una rosa fortissima e un allenatore come Xabi Alonso. Mi ha parlato e mi ha spiegato come vuole che giochiamo".

Il ruolo di Xabi Alonso nel convincere l'italiano a dire sì al Chelsea

"Xabi Alonso è stato fondamentale", basta questa frase di Palestra per capire quanto abbia spostato l'ago della bilancia dalla parte dei Blues parlare direttamente con l'allenatore. "Mi ha spiegato il progetto, è un tecnico di altissimo livello come si vede da quando ha vinto con il Bayer Leverkusen. Ho avuto due conversazioni con lui e sono molto contento perché mi ha detto cosa vuole da me". Soldi e idee chiare, come poche ce ne sono in Serie A.