Il Chelsea ha 46 giocatori in rosa e dovrà svendere mezza squadra entro la fine del calciomercato

Il Chelsea ha acquistato 6 calciatori in questa sessione di mercato ed in rosa ha la bellezza di 46 calciatori. Un’enormità per Xabi Alonso. I dirigenti devono cederne una ventina in meno di un mese dal termine del mercato.

Ci risiamo. Un altro allenatore prova ad aprire un ciclo al Chelsea e ancora una volta il nuovo tecnico si trova con una rosa XXL, cioè extra extralarge. In questo momento i Bleus in squadra hanno la bellezza di 46 giocatori. Un'enormità. Una ventina devono essere ceduti da qui alla fine del calciomercato. Per Xabi Alonso già tagliare la rosa sarà già un grande lavoro.

La rosa XXL del Chelsea, che ha già speso 232 milioni

Gli errori fatti nel passato non sono serviti. Il Chelsea continua a operare nello stesso modo e come capitò due anni fa quando arrivò Maresca la stessa cosa è accaduta ora con Xabi Alonso, che dopo aver intascato una sfilza di nuovi acquisti ora deve ridurre la rosa. Fin qui il problema è dato dai giocatori in esubero, quelli che non si riescono a piazzare da tempo e i ritorni dai prestiti.

Perché il Chelsea in questa campagna acquisti ha acquistato ‘solo' sei calciatori, tre sborsando cifre enormi: 117 milioni per Morgan Rogers, 60 per Maxence Lacroix e 55 per Palestra, bonus esclusi. Poi sono stati presi anche Danny Wellbeck e Jordan Henderson. Dallo Strasburgo è passato al Chelsea l'argentino Valentin Barco. Ma sono stati ceduti Cucurella al Real Madrid, Tyrique George a titolo definito all'Everton e in prestito sono andati Alejandro Garnacho all'Aston Villa, oltre a Derry e Paez. Cinque dentro e cinque fuori.

La mega rosa del Chelsea (immagine IA).

Jordan Henderson l'ultimo acquisto: un paio di difensori verso la Serie A

Qualche altro calciatori lo vorrebbe ancora Xabi Alonso, ma la rosa va sfoltita. E non sarà facile, pure perché bisognerà scegliere molto bene chi tenere e su chi puntare. L'arrivo di Jordan Henderson fa si che i giocatori in rosa siano 46. Nove di questi sono giovani, che ha portato con sé in tournée, che vanno a rimpiazzare i calciatori ancora non a disposizione dopo i Mondiali, con loro c'è anche Mudryk, tornato in campo dopo l'affaire doping.Ne restano così 36, sempre troppi.

I Bleus qualcuno venderanno. Chalobah non è ancora del Como, ma quasi. Il Napoli tratta Badiashile, mentre Disasi ha mercato in Inghilterra, così come David Datro Fofana. Di punte centrali, compreso il giovane Emegha, ce ne sono la bellezza di sei attaccanti.

L'infinita rosa del Chelsea

Portieri: Mike Penders, Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Gabriel Slonina, Teddy Sharman-Lowe, Ted Curd

Terzi Destri: Reece James, Marco Palestra, Malo Gusto, Josh Acheampong

Difensori Centrali: Maxence Lacroix, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Aaron Anselmino, Olutaro Subuloye

Terzi Sinistri: Jorrel Hato, Landon Emenalo, Calvin Diakite

Centrocampisti: Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo, Enzo Fernandez, Valentin Barco, Jordan Henderson, Reggie Walsh, Mahdi Nicoll-Jazuli, Reggie Watson

Ali destre: Estevao, Pedro Neto, Geovany Quenda, Ryan Kavuma-McQueen

Trequartisti: Morgan Rogers, Cole Palmer, Omari Kellyman

Ali Sinistre: Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk

Attaccanti: Joao Pedro, Nicolas Jackson, Liam Delap, Emmanuel Emegha, Marc Guiu, Danny Welbeck