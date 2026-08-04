Ai funerali di Baresi i tifosi del Milan si schierano: fischiano la dirigenza e acclamano Maldini

I funerali di Franco Baresi si sono svolti alla Basilica di Sant’Ambrogio la cui piazza è stata gremita da cittadini e tifosi sin dalle prime luci dell’alba. Cori, maglie, bandiere, striscioni e applausi per tutti, soprattutto per Maldini. Sonori fischi a Cardinale e Scaroni.

Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati nella mattinata di oggi martedì 4 agosto a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi per assistere alla cerimonia funebre che ha preso il via alle 11, fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissima la commozione e la partecipazione dei cittadini, con il tifo rossonero che si è preso la scena ripetutamente, prima dell'arrivo del feretro. Cori, saluti e applausi per tutti, con una sola eccezione: i fischi che suono risuonati nei confronti della dirigenza del club, capitanata dal proprietario Gerry Cardinale. Uno stridio acuto in un giorno di totale cordoglio ed emozione per l'ultimo saluto al campione indimenticato, che poi ha fatto ingresso in Basilica accompagnato dall'eterno coro "C'è solo un capitano".

Si sapeva che ci sarebbe stata una immensa partecipazione per l'estremo saluto a Franco Varesi, scomparso a soli 66 anni e in una Milano che ha annunciato il lutto cittadino, lo scenario attorno alla Basilica ambrosiana è stato da pelle d'oca: migliaia di cittadini, tantissimi tifosi, dietro alle transenne sin dalla prima mattina. Bandiere, maglie, sciarpe, striscioni, tutti rossoneri tutti inneggianti a Franco Baresi. Chi con il "6" a bella mostra, chi con scritte che hanno fatto il giro del mondo per un ultimo tributo vissuto in diretta TV e che ha visto partecipare anche delegati di club esteri come Real e Barcellona.

Chi era presente ai funerali di Baresi: applausi per tutti

A proposito di delegazioni, si sapeva che quella del Milan sarebbe stata ridotta all'osso soprattutto per quanto riguarda la prima squadra, impegnata domani nel derby amichevole con l'Inter, rappresentata unicamente da Pulisic e Gimenez. E si sapeva anche che a rappresentare il Milan ci sarebbero stati tantissimi ex amici e compagni di Franco Baresi che non hanno voluto mancare, da Dida a Massaro, da Baggio ad Albertini, a Seedorf, Maldini, Galli, Antognoni, Van Basten, solo per citarne alcuni. Si sapeva che ci sarebbero stati anche delegati Figc, con il neo DT Claudio Ranieri in prima fila, rappresentanti dell'Inter col Presidente Beppe Marotta e le più importanti cariche cittadine.

Leggi anche Perché ai funerali di Franco Baresi ci saranno solo due calciatori del Milan, Pulisic e Gimenez

I fischi a Cardinale e gli applausi per Maldini

Si sapeva anche che a rappresentare il Milan ci sarebbe stato in prima fila Gerry Cardinale, in qualità di proprietario del club. Ma non si sapeva che proprio di fronte al loro arrivo per un breve istante che è apparso eterno, i tanti applausi della piazza si sono trasformati in sonori fischi. Anche in un momento di unità, i tifosi non hanno dimenticato la frattura che ancora esiste con l'attuale dirigenza, mostrando tutto il proprio distacco che è apparso ancor più enorme e divisivo rispetto all'accoglienza mostrata per Paolo Maldini. E chissà, se da lassù, Franco Baresi, anima e cuore del Milan, avrà storto il naso o avrà fatto spallucce osservando quella scena. Restando, come sapeva sapientemente fare, in silenzio.