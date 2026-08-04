Perché ai funerali di Franco Baresi ci saranno solo due calciatori del Milan, Pulisic e Gimenez

Alle 11:00 alla Basilica Sant’Ambrogio di Milano i funerali di Franco Baresi di fronte a migliaia di tifosi, la dirigenza del Milan, Pulisic e Gimenez a rappresentanza della prima squadra impegnata nella tournée di Perth, in Australia. Presenti anche delegati FIGC; Lega Serie A.

Oggi, martedì 4 agosto 2026, alle ore 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, si celebrano i funerali di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale italiana, scomparso il 31 luglio 2026 all’età di 66 anni. Il difensore, bandiera assoluta dei rossoneri per vent’anni e campione del mondo nel 1982, ha lasciato un vuoto enorme nel calcio italiano dopo una lunga battaglia legata a un problema polmonare diagnosticato e operato nel 2025. La città ha proclamato il lutto cittadino e migliaia di persone sono attese per l’ultimo saluto al Capitano. Purtroppo, però, la delegazione del Milan sarà ridotta ai minimi termini, con la squadra impegnata dall'altra parte del mondo, in Australia.

La prima squadra del Milan sarà presente in misura ridotta: la tournée a Perth

Il Milan si trova al momento in tournée in Australia, con base a Perth e questa enorme distanza geografica rende impossibile un rientro in tempo utile per la cerimonia funebre di oggi. Un viaggio di oltre venti ore di volo, con almeno uno scalo, e la necessità di organizzare spostamenti per l’intera rosa e lo staff tecnico, non è organizzabile e nemmeno pensare di annullare la tournée, non solo per gli evidenti problemi logistici ma anche per gli impegni contrattuali. Per questo la rappresentanza ufficiale del club sarà composta principalmente dalla dirigenza e dai giocatori che sono rimasti in Italia. Saranno presenti sicuramente il proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Massimo Calvelli, altri dirigenti e numerosi dipendenti di Casa Milan e di Milanello. Non mancheranno le delegazioni di tutte le squadre del club: prima squadra maschile, femminile e il settore giovanile.

L'enorme partecipazione del popolo rossonero alla scomparsa del capitano di sempre, Franco Baresi

I funerali di Baresi: presenti a Milano solo Pulisic e Gimenez, gli omaggi dall'Australia

A Milano, a rappresentare tutti i propri compagni, ci saranno solamente Christian Pulisic e Santiago Giménez: entrambi non sono partiti per l’Australia perché impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni. Potrebbe esserci anche il capitano, Mike Maignan, attualmente in ferie e reduce dall'avventura Mondiali, con un rientro anticipato, ma lo si saprà solamente all'ultimo. Dall’altra parte del mondo, Australia, però la squadra non resterà indifferente: già nei giorni scorsi a Perth ha osservato un toccante momento di raccoglimento e domani, mercoledì 5 agosto, nel derby amichevole in programma contro l'Inter, i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio. È previsto anche un minuto di silenzio e ulteriori omaggi commemorativi in ricordo di Franco Baresi, la stella e il capitano che ha incarnato per decenni i valori rossoneri.

Chi è presente ai funerali di Franco Baresi: anche delegati di Real e Barcellona

Alla Basilica di Sant’Ambrogio da oggi alle 11:00, saranno presenti, oltre a migliaia di tifosi e all'intera dirigenza del Milan, con Christian Pulisic e Santiago Giménez a rappresentanza della squadra, anche gli ex amici e compagni Paolo Maldini, Marco van Basten e Dejan Savicevic, figure centrali della storia rossonera che hanno condiviso con Baresi gli anni d’oro del club. Completeranno la presenza istituzionale il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente dell’Inter Beppe Marotta, i vertici della Lega Serie A e della Figc, oltre a delegazioni del Real Madrid e del Barcellona, a testimonianza del rispetto trasversale che Baresi ha riscosso, oltre i confini del milanismo, a livello mondiale.