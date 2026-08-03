L’omaggio del Milan a Baresi in Australia e il silenzio di Ibrahimovic: la scelta privata di Zlatan

La squadra è a Perth, prima del test con l’Inter ci saranno minuto di silenzio e i giocatori saranno in campo col lutto al braccio. La riservatezza di Zlatan ha una ragione strettamente personale.

Il Milan si ferma in memoria di Franco Baresi ma uno dei calciatori (e delle figure) più rappresentative della storia rossonera recente non sarà presente nel giorno dell'ultimo saluto all'ex capitano. A meno di cambi di programma, Zlatan Ibrahimovic è sempre meno probabile che partecipi ai funerali dell'ex libero che ha rappresentato una colonna della squadra voluta da Silvio Berlusconi e allenata da Arrigo Sacchi. La possibile assenza dello svedese, così come il silenzio nelle ore immediatamente successive al decesso dell'ex giocatore, ha fatto molto discutere ma dietro il comportamento di Ibra c'è una spiegazione profondamente personale.

La scomparsa di Baresi, morto all'età di 66 anni, ha colpito tutto il mondo rossonero e del calcio italiano. Il club renderà omaggio in campo al suo ex capitano prima dell'amichevole contro l'Inter in programma durante la tournée in Australia, mentre martedì 4 agosto alle 11:00 si svolgeranno le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano (trasmesse in diretta tv su Rete 4).

Il Milan dice addio al capitano: presenti Maldini, Van Basten e le leggende rossonere

La distanza geografica non permetterà alla squadra attuale di essere presente al completo alla cerimonia. Ma i chilometri che separano il gruppo di Amorim dalla città di Milano non sminuiscono certo né la portata del dolore né la devozione che si deve in situazioni del genere. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore… ma un uomo sì e il fatto stesso che tutti i calciatori (eccezione fatta per Santiago Gimenez e Pulisic, perché infortunati) siano dall'altra parte del mondo non impedirà loro di rendere il giusto tributo a una leggenda del calcio milanista e della Serie A.

A Milano sono attese molte delle figure che hanno condiviso con Baresi gli anni più importanti della storia del ‘diavolo'. Ci saranno gli attuali vertici della società rossonera (il presidente Paolo Scaroni, il proprietario Gerry Cardinale e l'amministratore delegato Massimo Calvelli) ma soprattutto gli ex compagni come Paolo Maldini, Marco van Basten, Dejan Savicevic, Demetrio Albertini, Sebastiano Rossi, Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Alberico Evani e Pietro Paolo Virdis.

Anche il mondo del calcio internazionale sarà rappresentato: Inter, Barcellona e Real Madrid invieranno delegazioni per ricordare un difensore considerato un'icona del calcio internazionale.

Ibrahimovic non sarà ai funerali di Baresi? Scelta legata al suo dolore privato

Ibrahimovic sarà assente? Da quel che trapela da fonti rossonere sembra così. Ma Zlatan ha nulla da spiegare. Una fetta di tifosi lo ha discusso perché non ha pubblicato alcun messaggio pubblico dopo la morte di Baresi. Dietro questo silenzio, però, non c'è distanza emotiva, né disinteresse o mancanza di rispetto. Niente di questo, è solo un modo strettamente personale di vivere il dolore.

Dal 2014, quando perse il fratello Sapko a causa della leucemia, Ibrahimovic ha scelto di mantenere privata la propria sofferenza. L'ex attaccante del Milan ha sempre evitato le manifestazioni pubbliche nei momenti più delicati della sua vita, preferendo il rapporto più intimo alle dichiarazioni sui social.

È lo stesso atteggiamento avuto anche dopo la morte del suo storico agente Mino Raiola (nel 2022), per il quale un anno dopo fece un'eccezione quando decise di appendere le scarpette al chiodo e lo citò in un messaggio. "Mino, ce l'abbiamo fatta! La corsa è finita. È stato un viaggio fantastico. Mi manchi", scrisse allora Zlatan aprendo una breccia pubblica in un sentimento privato.

Il tributo del Milan a Perth: fascia nera e minuto di silenzio con l'Inter

Il Milan è in Australia ma anche se si trova a Perth non dimenticherà Baresi. Prima della sfida contro l’Inter, i giocatori scenderanno in campo con il lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio. All'interno dello stadio verranno inoltre trasmesse immagini che scandiscono i momenti più importanti della carriera di Baresi, mentre sugli spalti sarà mostrata una coreografia dedicata all'ex capitano.