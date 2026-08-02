Gabbia e Amorim davanti al murale di Baresi a Perth: il Milan abbraccia il suo Capitano anche dall’altra parte del mondo

Durante la tournée in Australia, il Milan ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi con Gabbia e Amorim davanti al murale dedicato al Capitano a Perth. Una corona di fiori e un gesto simbolico per ricordare una delle più grandi leggende del club rossonero.

Il Milan ricorda Franco Baresi anche a migliaia di chilometri di distanza. Durante la tournée in Australia, una rappresentanza rossonera composta dall'allenatore Ruben Amorim e dal difensore Matteo Gabbia ha voluto ricordare la storica bandiera del club recandosi davanti al murale dedicato al capitano e lasciando una corona di fiori in suo onore.

L'omaggio è andato in scena a Perth, città nella quale la squadra sta preparando la nuova stagione: il murale celebra una delle immagini più iconiche della storia rossonera, ovvero lo scatto che ritrae Baresi e Ruud Gullit dopo la conquista dello Scudetto 1987-88. L'opera era stata realizzata nel 2024, in occasione dell'amichevole tra Milan e Roma disputata proprio in Australia, alla presenza dello stesso ex capitano.

Baresi è scomparso il 31 luglio all'età di 66 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia scoperta l'estate precedente: l'ex difensore aveva affrontato anche un intervento chirurgico nell'agosto 2025 per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante un controllo medico.

Il club rossonero non potrà partecipare fisicamente ai funerali, previsti il 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, a causa degli impegni logistici legati alla tournée. Per questo motivo Amorim e Gabbia hanno rappresentato tutta la società in un momento simbolico, rendendo omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia del Milan.

Il Milan vuole intitolare la Curva Sud a Franco Baresi, Milano lo propone per il Famedio

Milano e il Milan preparano nuovi omaggi per Franco Baresi, simbolo eterno della storia rossonera. Il club sta valutando la possibilità di dedicare alla leggenda del numero 6 la Curva Sud di San Siro, un riconoscimento dal forte valore simbolico che potrebbe essere confermato anche nel futuro stadio previsto entro il 2031. Un'altra ipotesi riguarda Milanello o il centro sportivo Vismara, con l'obiettivo di lasciare alle nuove generazioni un luogo capace di trasmettere i valori incarnati dall'ex capitano.

Anche la città di Milano ha deciso di celebrare Baresi: il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato il massimo impegno per ricordare una figura che, oltre ad aver rappresentato il Milan, è diventata un esempio di professionalità e appartenenza per tutto il calcio italiano. In occasione dei funerali, in programma il 4 agosto nella Basilica di Sant’Ambrogio, sarà proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta e parallelamente è stata presentata una richiesta per inserire il nome di Baresi nel Famedio del Cimitero Monumentale, accanto alle grandi personalità che hanno segnato la storia sportiva della città.