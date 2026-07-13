Il video del primo discorso di Amorim al Milan non ha avuto l’effetto desiderato sui tifosi

Ruben Amorim si è presentato ai calciatori del Milan nel primo giorno di raduno dei rossoneri. Il suo discorso alla squadra ha scaturito reazioni differenti da parte dei tifosi.

Forse come risultato al primo discorso di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, i tifosi rossoneri si aspettavano una reazione diversa da parte della squadra. La sua prima giornata da tecnico del Diavolo è infatti iniziata con la classica chiacchierata per rompere il ghiaccio con i giocatori – almeno quelli attualmente a disposizione in attesa del rientro di coloro i quali hanno preso parte ai Mondiali – all'interno della palestra di Milanello. Ebbene Amorim ha parlato ai presenti con il sorriso presentandosi a tutti in lingua inglese. Nel concreto Amorim non ha detto nulla di specifico ma solo un invito a lavorare dopo le classiche presentazioni di rito ma trasmettendo entusiasmo e voglia di lavorare.

"Allora ragazzi, dovreste presentarmi allo staff, visto che li conoscete meglio di me. Sono davvero felice di essere qui, davvero orgoglioso – ha detto a tutta la squadra in piedi davanti a lui –. Per qualsiasi cosa abbiate bisogno, io ci sono. Se dovesse nascere qualche conflitto con i giocatori, me ne occuperò io; vi coprirò le spalle se avrete ragione. D'accordo? Ecco tutto. Ci siamo? Allora iniziamo". Per qualcuno però l'espressione sul volto dei giocatori del Milan dopo il discorso dell'allenatore era troppo seria.

I commenti dei tifosi del Milan dopo il post pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale dei rossoneri, si concentrano in parte anche sul volto dei giocatori, la loro espressione. "Che felicità" scrive qualcuno mentre altri sottolineano come Amorim si sia presentato al meglio mostrando sicurezza ed entusiasmo al contrario degli altri calciatori inquadrati, in primis Nkunku, Terracciano, Gila, Loftus-Cheek e Camarda, ma anche giovani. Sicuramente però il video è stato montato, tagliato e lavorato e quindi le espressioni dei giocatori non è detto siano frutto del discorso molto carico di entusiasmo espresso da Amorim. Magari erano sequenze legate ma in due momenti diversi.

Nel frattempo il Milan ha iniziato questa nuova stagione facendo investimenti importanti, soprattutto Goncalo Ramos. E al contrario di quanto possano pensare gli scettici, un indizio di come si possa parlare già di nuovo capitolo lo si evince dall'atteggiamento proprio dell'attaccante. Il portoghese era impegnato ai Mondiali e nonostante le vacanze, è passato a Milanello per salutare i nuovi compagni e il suo allenatore che l'ha fortemente voluto in rossonero. Sarà a disposizione dopo le vacanze. Ma non è tutto. Cardinale, in pieno stile Silvio Berlusconi, si è invece recato al centro sportivo del Milan direttamente in elicottero: proprio come faceva l'ex Presidente rossonero quando era a capo del club.