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Milan con la dirigenza incompleta e mercato fermo a meno di un mese dal raduno: ‘confusione’ è la parola chiave

A venti giorni dal ritiro il Milan non ha ancora completato l’organigramma dirigenziale e il mercato resta sostanzialmente fermo. L’unica novità certa è l’arrivo di Ruben Amorim in panchina, mentre sul fronte societario e delle trattative regna ancora l’incertezza.