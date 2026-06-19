Chi è Domenico Teti, il nome nuovo del Milan nel casting per il direttore sportivo: dall’Arabia al Wolverhampton

Domenico Teti è uno dei profili valutati dal Milan per il ruolo di direttore sportivo. Il dirigente italiano vanta esperienze in Serie A, a Cipro, in Arabia Saudita e in Premier League con il Wolverhampton.

Il Milan continua la ricerca del nuovo direttore sportivo e tra i profili valutati dai vertici del club rossonero è emerso anche quello di Domenico Teti. Si tratta di un manager con oltre vent’anni di esperienza nel mondo del calcio, costruita tra Italia e numerose realtà internazionali.

Classe 1976, Teti ha mosso i primi passi da dirigente nel settore giovanile dell’Hellas Verona, dove ha lavorato come responsabile del vivaio. La sua carriera ha poi assunto rapidamente una dimensione internazionale grazie all’esperienza al Lugano, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo.

Il ritorno in Italia coincide con una delle tappe più importanti del suo percorso professionale. Alla Sampdoria contribuisce infatti alla ricostruzione della squadra dopo la retrocessione in Serie B, partecipando alla valorizzazione di giovani destinati a lasciare il segno nel calcio europeo. Tra questi spicca Mauro Icardi, arrivato a Genova da giovanissimo e poi diventato uno dei centravanti più prolifici della sua generazione.

Chi è Domenico Teti, il dirigente finito nel radar del Milan per il ruolo di direttore sportivo

Dopo l’esperienza blucerchiata Teti approda al Novara, dove vive stagioni intense tra promozioni, playoff e sfide per il salto di categoria. È però dal 2018 che la sua carriera assume una dimensione ancora più internazionale. Il dirigente lavora a Cipro con l’APOEL, contribuendo alla conquista del campionato nazionale, per poi trasferirsi in Arabia Saudita all’Al Shabab.

L’ultima esperienza è quella in Premier League con il Wolverhampton. Arrivato nel 2025 come responsabile dell’area professionale, conclude la propria avventura dopo pochi mesi in seguito a una separazione consensuale con il club inglese.

Nonostante il breve passaggio in Inghilterra, Teti continua a godere di ottima considerazione negli ambienti calcistici. Proprio per questo il suo nome è stato accostato sia al Milan sia ad altre società italiane.

I rossoneri, alla ricerca di una figura capace di unire competenze tecniche, esperienza internazionale e conoscenza del mercato, stanno valutando attentamente il suo profilo per completare l’assetto dirigenziale in vista della nuova stagione.