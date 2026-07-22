Gianluca Di Marzio diventa direttore sportivo: “Come papà Gianni. Sì, ho superato l’esame”

Gianluca Di Marzio giornalista noto esperto di calciomercato ha superato a Coverciano l’esame ed è stato abilitato a svolgere la professione di direttore sportivo.

Il giornalista Gianluca Di Marzio, uno dei più noti esperti di calciomercato, un giorno il calciomercato potrebbe farlo per davvero dall'altra parte. Non più dalla parte di chi racconta le notizie, in molti casi le svela, ma dalla parte di chi va a scovare calciatori e prova a portarli nella propria squadra dopo blitz o serrate trattative. Potrebbe essere così, perché Di Marzio ha superato a Coverciano l'esame da direttore sportivo ed entra a far parte dell'elenco ufficiale nel Settore Tecnico della federcalcio. Nell'annunciare la notizia Di Marzio ricorda con enorme affetto il papà, Gianni, che ha svolto per tanti anni anche quel ruolo.

Gianluca Di Marzio diventa direttore sportivo

La notizia, e non poteva essere altrimenti, l'ha data lui, Gianluca Di Marzio, ufficialmente abilitato a svolgere la professione di direttore sportivo, che raggiunge questo traguardo nel nome e nel ricordo del papà, Gianni che è stato per decenni un grande protagonista del mondo del calcio, prima da allenatore e poi proprio da direttore sportivo.

Papà Gianni, Gianluca Di Marzio lo ha voluto ricordare nel lungo post con cui ha celebrato questo traguardo: "Il 22 sarà per sempre un giorno malinconico per me e per la mia famiglia, ma il destino ha voluto che proprio oggi io sia riuscito a realizzare un altro sogno, quello di essere anche solo sulla carta abilitato, nel calcio professionistico e non, a svolgere uno dei ruoli che hanno visto protagonista mio papà Gianni nella sua carriera, in questo caso nella parte finale dopo aver lasciato la panchina: è ufficiale da pochi minuti sì, il mio nome figura tra quelli che hanno superato l'esame da direttore sportivo, svolto lunedì a Coverciano in compagnia di tanti ragazzi innamorati di questo sport, tanti ex calciatori o giocatori e dirigenti attuali, diversi amici".

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"Resterò un giornalista, ma un domani chissà"

Poi Di Marzio ha espresso la gioia per questo traguardo, l'aver ottenuto il diploma di direttore sportivo, ha espresso i ringraziamenti più sinceri alla sua famiglia, agli amici più cari e a tutti coloro che lo hanno supportato in questo percorso. Ma una cosa è chiara. Il suo lavoro di giornalista Di Marzio non lo mollerà, lo svolgerà sempre con passione, ma un giorno chissà magari proverà a passare per una volta dall'altra parte della barricata: "Da oggi non chiamatemi direttore per carità, continuerò a fare il giornalista con amore, passione e fedeltà per la squadra che amo quella di Sky Sport e per tutte le persone che mi seguono quotidianamente con stima e affetto. Poi, come avevo rivelato in qualche occasione, provare a mettere in pratica all'interno del sistema tutto quello che ho imparato da papà e da racconti ed esperienze sul campo come attore "esterno" di calciomercato, sarebbe stimolante e affascinante, un domani chissà".

Di Marzio omaggia il papà, che è stato un grande uomo di calcio

Tutti conoscono oggi Gianluca Di Marzio, giornalista di livello nazionale, esperto di mercato. Il papà, Gianni, scomparso nel 2022 a 82 anni, è stato un vero uomo di calcio. Lo è stato a tutto tondo, grazie alla sua grandissima competenza. Una breve carriera da calciatore stoppata da un grave infortunio, oltre venticinque anni in panchina come allenatore – anche di club come Napoli, Genoa e Palermo, due volte vincitore del Seminatore d'Oro – poi è stato direttore sportivo, nonché consulente di diverse società, ma anche apprezzato commentatore televisivo, puntuale, sagace, con l'ironia partenopea e appunto con tanta sapienza calcistica.