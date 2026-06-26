Il paradosso della Scozia ai Mondiali: può ancora qualificarsi anche se la peggiore tra le terze
La Scozia è attualmente 8ª nella classifica delle migliori terze (ultima posizione utile) che possono ancora essere ripescate e qualificarsi ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Gli scozzesi hanno raccolto 3 punti e registrato la peggiore differenza reti (-3), segnando un solo gol in tutto il Gruppo C con Brasile, Marocco e Haiti. Sono messi malissimo eppure hanno ancora una piccola chance (Opta stima che ha una probabilità del 5% di farcela) per accedere alla fase a eliminazione diretta confidando che alle concorrenti (tra cui alcune che hanno numeri migliori) vada tutto storto. Tra queste c'è una big, il Belgio, che in attesa di disputare l'ultimo turno, è decima (dietro Capo Verde) nella speciale graduatoria delle possibili ripescate.
La classifica attuale delle migliori terze
- Svezia 4 (differenza reti 0, gol fatti 7)
- Ecuador 4 (0, 2)
- Bosnia 4 (-1, 5)
- Paraguay 4 (-2, 2)
- Croazia 3 (-1, 3)
- Corea del Sud 3 (-1, 2)
- Algeria 3 (-2, 2)
- Scozia 3 (-3, -1)
- Capo Verde 2 (0, 2)
- Belgio 2 (0, 1)
- RD Congo 1 (-1, 1)
- Senegal 0 (-3, 3)
Detto di Svezia, Ecuador e Bosnia già qualificate con 4 punti, le altre 5 non possono sentirsi del tutto al sicuro. Allo stato dei fatti, però, se la situazione dovesse restare quella attuale, la grande esclusa sarebbe la selezione dei Diavoli Rossi assieme a Capo Verde, Congo e Senegal. La Scozia, come Corea del Sud e Paraguay, ha già disputato tutte le gare del proprio girone e adesso può solo stare a guardare e sperare in una rocambolesca combinazioni di risultati favorevoli.
Perché la Scozia può ancora qualificarsi anche se la peggiore tra le 8 terze
La Scozia è ancora in corsa? Sì, ma la selezione di Clarke non è padrona del suo destino. Per continuare il cammino in Coppa del Mondo ha bisogno di un'incredibile coincidenza di risultati relativi ai match di sei gironi. Vediamo quali sono.
Gruppo G: l'Egitto deve battere l'Iran, una tra Belgio e Nuova Zelanda deve vincere.
Gruppo H: la Spagna deve battere l'Uruguay, con questo risultato i sudamericani finirebbero al 3° posto con soli 2 punti (peggio della Scozia).
Gruppo I: Senegal-Iraq deve finire in pareggio oppure l'Iraq vince ma con massimo 2 gol di scarto. Questo evita che il Senegal o l'Iraq finiscano con numeri migliori.
Gruppo J: l'Austria batte Algeria di almeno 2 gol di scarto oppure l'Algeria batte l'Austria con 4 gol di scarto.
Gruppo K: la Repubblica Democratica del Congo non vince contro l'Uzbekistan; l'Uzbekistan deve vincere ma non con più di 3 gol di scarto.
Gruppo L: il Ghana deve vincere contro la Croazia con almeno 3 gol di scarto. Un risultato che peggiora pesantemente la differenza reti della Croazia (che ha 3 punti).
In sintesi, per qualificarsi la Scozia ha bisogno del cosiddetto allineamento perfetto dei risultati degli altri gironi. Non basta che le dirette concorrenti vincano o perdano certe squadre: servono margini precisi soprattutto sulla differenza reti. In caso di passaggio del turno gli scozzesi finirebbero in un abbinamento molto duro (probabilmente Messico, Germania o Francia) tra il 29 e il 30 giugno.